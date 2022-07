L'attaquant international algérien, Youssef Belaïli, a connu un mercato sous pression avec les nombreuses propositions et annonces relatives à sa future destination, lui qui a signé avec son club actuel français Brest à la fin du mois de janvier dernier, avant qu'il ne décide enfin d'y rester. Ce dernier acte s'est, effectivement, concrétisé. Et il se trouve que l'international algérien ne laisse plus indifférent les amoureux de la balle ronde, lui, qui, se distingue parfaitement avec ses dribbles déroutants, ses passes décisives et surtout ces buts montrant qu'il fait partie des joueurs les plus racés et surtout les plus prolifiques. Ses différentes prestations, surtout celles de la seconde moitié de la dernière saison de football 2021-2022.

Ce qui a boosté sa notoriété au point où la direction du club lui a proposé une nouvelle offre pour renouveler son contrat. Et voilà qu'il vient de le prolonger. Depuis son arrivée libre fin janvier du Qatar FC, le milieu offensif algérien a fait 13 apparitions et inscrit 3 buts sous les couleurs brestoises. En collaboration avec les responsables concernés au sein de son club brestois, Belaïli a bel et bien été autorisé à prolonger ses vacances bien méritées, avant de regagner la Bretagne où il s'est mis directement au travail. Des fans de Belaïli ont d'ailleurs remarqué que dans la liste des joueurs convoqués par le coach de Brest pour le premier match de préparation, le nom de l'international algérien n'y figure pas. Mais, il y a lieu de faire remarquer, pour réconforter tout le monde, que Youcef Belaïli n'a rejoint ses coéquipiers qu'avant-hier, dimanche 10 juillet, pour leur stage à Dinard qui a débuté justement, hier.

Le championnat de France de Ligue 1 saison 2022-2023 débutera le 7 août prochain avec un déplacement à Lens pour les coéquipiers de Belaïli. L'enfant d'Oran a été soumis à un travail spécifique afin de rattraper le retard physique qu'il accuse par rapport à ses coéquipiers.

Et ceci explique cela. Il est utile de noter que l'autre international algérien Haris Belkebla poursuit également son aventure avec le stade brestois. Et toujours, selon le site officiel du club, le milieu de terrain franco-algérien est victime d'une blessure à la cheville. Mais elle ne semble pas méchante et il devrait reprendre du service dans quelques jours.