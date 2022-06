L'effectif de la JSK sera complètement renouvelé avant le début de la prochaine saison. Les indices montrant l'approche de cette éventualité sont nombreux. Il faut d'abord rappeler l'annonce faite par le président du club Yazid Iarichène qui avait affirmé, lors d'une conférence de presse, que 12 joueurs seront libérés durant l'intervalle estivale. Un indicateur suffisant pour deviner les intentions de ce dernier quant à la composante de l'équipe qui évoluera la saison prochaine. Mais, pour s'en convaincre encore davantage, il faut analyser de près le recrutement de l'entraîneur belge, José Riga. Formateur de métier, ce technicien qui a fait ses preuves en Europe ne peut accepter une mission qu'il sait déjà impossible, à savoir la Champions League d'Afrique. Un objectif qu'il sait impossible avec une équipe complètement renouvelée. Aussi, il devient clair que Riga aura pour mission de former, à moyen terme, une équipe solide mais qui sera composée de jeunes joueurs du cru. Riga est connu pour être un formateur très chevronné qui a d'ailleurs eu entre les mains la formation des jeunes talents du Milan AC. Mission accomplie avec brio. La direction du club veut, par ce recrutement, miser sur ce potentiel du terroir qu'elle compte former pour une équipe d'avenir. Ce qui, objectivement, éloigne l'idée que la JSK puisse jouer pour remporter la LDC. L'autre problème qui concourt à imposer l'idée de l'objectif formation, est relatif au manque de moyens financiers. D'ailleurs, Iarichène l'a dit indirectement lorsqu'il affirmait qu'«il faut beaucoup de moyens pour jouer la ligue des champions». Un aveu à peine voilé que la trésorerie du club n'a pas assez de ressources pour faire face aux dépenses inhérentes à cette compétition. Des difficultés financières qui cumulent également à cause des dettes qui restent encore pendantes au niveau de la trésorerie. D'ailleurs, à ce sujet, Iarichène n'a pas manqué d'accuser l'ancien président d'avoir laissé des dettes colossales. Par ailleurs, il existe, selon toutes vraisemblances, une petite issue pour la direction pour jouer à fond la compétition africaine tout en restant dans la perspective de la formation. Pour cette optique, Iarichène devra convaincre, financièrement parlant, certains joueurs cadres de rester pour une autre saison. En effet, il va falloir retenir Boukhenchouche et Bensayah bien que ce dernier ne cache plus sa volonté de partir. Des joueurs cadres qui vont représenter le pivot du groupe qui sera composé de jeunes talents maintenant qu'il est officiel que le président compte libérer la majorité du groupe qui a évolué durant la saison qui vient de s'écouler. Enfin, il y a lieu de noter que la direction actuelle peut aisément éviter de faire face à la colère des supporters. Le président ne doit en aucun cas faire de fausses promesses. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'avait péché l'ancienne direction avec un Chérif Mellal qui a, maintes fois, fait miroité des titres mais sans avoir les moyens de les atteindre. Les supporters de la JSK ne sont pas si compliqués qu'on le pense. Il suffit de les informer de la volonté de la direction de former les jeunes générations sans les mettre sous la pression de jouer les titres et ils suivront. Et, ils rempliront les gradins du 1er novembre pour soutenir leur jeune équipe prometteuse.