Après l'annulation de son amical contre la sélection canadienne, qui devait avoir lieu dans la nuit du 5 au 6 juin, la sélection iranienne de football disputera son premier match de préparation en vue de la Coupe du monde 2022, ce dimanche à 19h, face à la sélection algérienne, à Doha, au Qatar. En effet l'EN se prépare pour la prochaine CAN-2023 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre Iran-Algérie, sera disputée au stade Hammad Ben Jassim du club Al-Sadd. La dernière fois où l'Algérie avait joué contre l'Iran était le 27 mars 2018, en match amical disputé à Graz (Autriche), remporté par les Iraniens (2-1). À cette époque-là, l'Algérie était drivée par Rabah Madjer. Côté iranien, le coach était Carlos Queiroz alors qu'aujourd'hui c'est le Croate Dragan Skoèiæ, qui est l'entraîneur de cette sélection. Actuellement, la sélection iranienne possède des joueurs très techniques qui jouent surtout très bien collectivement. Elle constitue donc un véritable test pour le staff technique et les joueurs de l'Équipe nationale algérienne. Et là, la défense algérienne devra surtout surveiller le joueur le plus redoutable de cette sélection iranienne qui n'est autre que la star de l'Équipe nationale, l'international Mehdi Taremi, qui évolue au FC Porto. D'ailleurs, Tarmi a été nommé meilleur joueur de la Premier League portugaise cette année et a mené son équipe au titre de champion. Son contrat court encore pour trois saisons supplémentaires. En dehors de cette attaquant racé, l'équipe iranienne évolue, en quelque sorte, comme la sélection algérienne avec un football vif, rapide et très technique; avec des changements de tactique en plein match. Cette sélection sera difficile à manier et c'est d'ailleurs ce que recherche le coach Djamel Belmadi qui aime beaucoup être confronté à des difficultés avec ses joueurs, lui qui veut les préparer à surpasser toutes les difficultés possibles durant leurs différents matchs.

Le sélectionneur national a fait une déclaration à FAF TV où il s'est exprimé sur le décès tragique de feu Billel Benhammouda, l'international de l'équipe A' disparu vendredi, avec un ami à lui, dans un accident de la route. Belmadi est revenu également sur le dernier match contre la Tanzanie, comme il a abordé la prochaine confrontation face à l'Iran et l'état du groupe, en affirmant que la libération de trois joueurs, en l'occurrence Raïs M'Bolhi, Aïssa Mandi et Islam Slimani, relevait de sa propre décision.