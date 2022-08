Après avoir terminé à la première place de son groupe «A» de la Coupe arabe des U17, la sélection algérienne de football sera opposée à la Tunisie, demain, pour le compte des quarts de finale de cette compétition régionale. En effet, l'Algérie s'est qualifiée bien avant son match gagné face aux Emirats arabes unis, lundi dernier, sur le score de (3-0), lors du troisième et dernier match de la poule «A», composé également du Soudan et de la Palestine. Les buts algériens ont été marqués par Mohamed Abdelmoudjib (12'), Fethi Kessassi (34') et Meslem Anatouf (86'). Il faut bien savoir que pour cette troisième sortie, le sélectionneur national, Arezki Remane a apporté quelques changements dans son onze rentrant, histoire de faire tourner l'effectif et faire reposer certains éléments. Laissant d'entrée le ballon pour leurs adversaires, les Algériens vont réagir dès la (11') avec un contre bien mené sur le côté droit qui voit Kessassi servir idéalement Abdelmoudjib, ce dernier, et en plein course, met un plat du pied pour battre le gardien Hamdan Al Hamadi. Cueillis à froid, les Emiratis vont tenter de se reprendre en se ruant sur les bois bien gardés par Hammache et ses défenseurs, qui n'ont pas laissé le moindre espace à leurs adversaires Les Algériens gardent leur dispositif tactique et procèdent par des contres, où sur l'un d'eux, cette fois-ci, sur le flanc gauche, Anatof déborde pour servir sur un plateau Kessassi qui double la marque à la (33'). Cette réalisation va porter un coup au moral des jeunes émiratis, qui ne parviendront plus à inquiéter l'arrière-garde algérienne, hormis ce sauvetage du gardien Hammache en toute fin du match où il s'interpose énergiquement sur un face-à-face pour garder sa cage vierge et réaliser un parfait clean sheet. En seconde période, le match baisse en intensité, même si les coéquipiers de Kahlouchi maintiennent leur pressing sur le porteur du ballon et cherchent à tout prix à aggraver le score. À cinq minutes de la fin, le capitaine Anatof est récompensé pour ses efforts en allant seul battre le gardien Al Hamadi, malgré le retour de deux défenseurs. L'Algérie a donc terminé en leader incontesté, avec trois victoires, pour 10 buts marqués et aucun encaissé. De son côté, le Soudan a étrillé les Palestiniens sur ce même score de (3-0), pour se qualifier en quarts de finale avec les Verts dans ce groupe «A». Les deux sélections seront opposées aux deux premières de la poule «B». Pour sa part, la Tunisie s'est qualifiée dans la soirée de lundi, après sa précieuse victoire contre Oman (2 à 1) au moment où le Yémen et la Libye se quittèrent dos à dos (1 à 1). Ces résultats ont donné lieu à un classement avec trois équipes à 5 points (Yémen, Tunisie et Libye) et deux sélections à égalité parfaite (Tunisie et Libye), qui, finalement, ont été départagées au fair-play. Et ce sont les Aiglons de Carthage qui poursuivront leur aventure dans cette compétition devant une sélection libyenne loin d'avoir démérité. Pour sa part, le Yémen, une des surprises de cette 4e édition de l'Arab Cup, qui termine avec un meilleur goal-average (+3) croisera en quarts de finale le Soudan, second du groupe A. Avec ce parcours sans faute, les joueurs algériens, bien drivés par Arezki Remane, ont bien prouvé qu'ils sont sur le droit chemin qui les mène directement en finale pour arracher ce Trophée tant convoité. Il y a lieu de noter que les deux autres quarts de finale seront connus à l'issue de la 3e et dernière journée des groupes «C» et «D» et les matchs: Maroc - Comores et Mauritanie - Irak (Gr C) et Égypte - Syrie et Liban - Arabie saoudite (Gr D) qui se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse.