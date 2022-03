Le président du Touring Voyages Algérie (TVA), Tahar Sahri a indiqué que «tout a été mis en oeuvre pour assurer les meilleurs services aux supporters algériens devant partir à Douala pour soutenir l'Équipe nationale algérienne face au Cameroun, en match de barrage qualificatif au Mondial-2022 au Qatar, en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de prendre en charge les supporters des «Verts». «En application des directives du président de la République et des instructions du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane ainsi que du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons mis en oeuvre tous les moyens matériels et humains pour lancer l'opération de vente des billets dès ce dimanche. Nous sommes

prêts au niveau de toutes nos agences pour servir les supporters algériens», a déclaré à l'APS, Sahri. «Nous faisons tout notre possible pour enregistrer le plus grand nombre avant le 15 mars. Les supporters désireux de rallier Douala, devront impérativement se faire vacciner contre la fièvre jaune, ainsi que le vaccin anti-Covid-19.» Le déplacement à Douala se fera dans la nuit du 24 mars, pour y arriver vers 6h00 du matin. Une fois sur place, les supporters resteront à l'aéroport jusqu'à 13h00 avant leur transport vers le stade de Japoma, alors que le retour se fera vers 23h00, pour arriver à Alger vers 4h30 du matin. Selon le même responsable, « tout le monde travaille d'arrache-pied pour accompagner les supporters durant tout leur séjour, jusqu'à leur retour à Alger». Au sujet de la restauration, le premier responsable de TVA a indiqué «qu'à l'instar d'Air Algérie et Tassili, sa société envisage aussi de fournir des boissons et repas, notamment à midi à Douala».