LLe ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souligné que les professionnels de son secteur étaient prêts à assurer la couverture et l'accompagnement de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022. Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite au Centre international de presse réservé aux journalistes chargés de la couverture de la manifestation sportive, Bouslimani a indiqué que «la famille de la presse nationale est consciente de son rôle et de ses responsabilités dans la promotion des Jeux méditerranéens d'Oran et de l'Algérie, ainsi que ses grandes réalisations et potentialités».

«Les Jeux sont une occasion précieuse pour la presse nationale et étrangère, notamment accréditée en Algérie, de mettre en exergue et de refléter la véritable image de l'Algérie nouvelle à travers les divers médias et moyens de communication», a-t-il ajouté.

Le ministre a réitéré la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de déployer les efforts pour faire de cette édition une réussite et de les organiser dans des conditions conformes à la position de l'Algérie et au rôle moteur de l'Algérie dans la diffusion des valeurs, de paix, de tolérance et la construction de passerelles de rapprochement, de coopération et de solidarité entre les peuples.

«Afin d'incarner cette volonté politique, les différentes institutions médiatiques et acteurs des secteurs public et privé ont investi dans la préparation de ces jeux et dans la création de partenariats positifs afin de les réussir dans leurs différents aspects et domaines, y compris celui de la communication», a-t-il ajouté. Bouslimani a également souligné que «le sport, facteur central de diffusion et de pérennisation des valeurs humaines, n'est plus seulement une activité de compétition entre jeunes, mais il est devenu une affaire de société qui concerne toutes ses franges, qui enregistre un développement croissant en raison des répercussions du progrès technologique».

Dans le même contexte, le ministre a appelé la famille de la presse et des médias à «bien utiliser la technologie pour mettre en exergue les acquis réalisés à l'occasion des Jeux méditerranéens d'Oran, à l'image des différentes infrastructures et installations sportives de pointe dans diverses disciplines qui seront lancées à l'occasion de ces jeux».

Il a également exhorté le citoyen à contribuer à la préservation de ces infrastructures, installations et acquis sportifs dont il bénéficiera, déclarant: «Nous comptons sur la prise de conscience coutumière de la jeunesse pour honorer son pays avec son comportement civilisé et le sens de l'hospitalité qui distingue la ville d'Oran et l'Algérie dans son ensemble.» Il a ajouté: «Les nombreux invités de l'Algérie seront témoins de ce fait et découvriront le visage resplendissant d'Oran, joyau de la Méditerranée, à travers la visite de ses sites touristiques pittoresques, ses monuments historiques anciens, ses sites culturels distingués et le plaisir de savourer ses plats authentiques», notant qu'«Oran sera à l'occasion de ces jeux le visage lumineux de l'Algérie et son coeur battant de paix, de fraternité, d'égalité et d'espoir d'un avenir meilleur pour les habitants des deux rives de l'espace méditerranéen commun».