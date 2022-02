Le mercato vient à peine de refermer ses portes, mais il est déjà temps de préparer la saison prochaine. Si les clubs européens ne savent pas vraiment quels seront leurs moyens pour recruter, ils vont profiter à fond de toutes les opportunités à moindre coût, à commencer par les joueurs en fin de contrat ou qui bénéficient d'une clause pour sortir libre à une année de la fin de leur contrat. Cette situation, c'est celle d'Ahmed Touba. Le solide défenseur algérien de 23 ans est bien connu en Belgique, aux Pays-Bas. Doté d'une triple nationalité franco-belgo-algérienne, le natif de Roubaix a rapidement rejoint la Belgique à l'âge de 5 ans et a connu les sélections de jeune avant de rejoindre les espoirs belges. Mais ces derniers mois, le gaucher a décidé de rejoindre l'Équipe d'Algérie. Forcément déçu d'avoir raté le train de la CAN malgré deux sélections en juin et septembre dernier, Touba peut aujourd'hui rêver en grand d'un retour en sélection tant Djamel Belmadi veut apporter du sang neuf dans une sélection éliminée prématurément de la CAN-2021. Et le défenseur du RKC Waalwijk, actuel 13e du championnat néerlandais, fait office de cible idéale. Rapide, vif, solide dans les duels, cet adepte du tacle, formé sur l'aile gauche puis au poste de latéral gauche, a tout du nouveau Ramy Bensebaïni, puisqu'il peut jouer aussi dans l'axe central gauche de la défense comme l'ancien défenseur du Stade Rennais, aujourd'hui, à Mönchengladbach. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs sévissant en Eredivisie, l'ancien espoir du FC Bruges a refusé de quitter son club néerlandais, cet hiver, alors que Düsseldorf et l'AEK Athènes lorgnaient le joueur cet hiver. C'était pour mieux partir l'été prochain. Selon Foot mercato, Touba devrait quitter le RKC Waalwijk lors du prochain mercato. De nombreux clubs européens se sont déjà placés pour accueillir le joueur cet été. Si les clubs français qui avaient pris des renseignements, l'été dernier, ne sont pas revenus aux nouvelles hormis l'Olympique Lyonnais, qui cherche des défenseurs pour la saison prochaine et qui suit de près le Fennec, le Betis, Watford, Bournemouth et le Feyenoord sont sur le coup. Nul doute que d'autres formations devraient eux aussi tenter leur chance dans les semaines à venir tant le pari est tentant et le risque limité...