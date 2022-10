La sélection algérienne de football des joueurs locaux, drivée par Madjid Bougherra, se trouve dans un groupe à sa portée, après le tirage au sort de la phase finale du CHAN, prévue du 13 janvier au 4 février 2013 et qui s'est déroulé à l'opéra d'Alger, samedi soir. Il s‘agit des sélections de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique qui évolueront dans le groupe A, dont les rencontres auront lieu au nouveau stade de Baraki. Réagissant à ce tirage au sort, le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a affirmé que: «Désormais on est fixé sur nos adversaires. On débutera avec un derby nord-africain contre la Libye puis nous enchaînerons avec les autres sélections. «Saisissant cette occasion, le sélectionneur algérien ajoute, sans perdre le temps que «Dès demain (hier, ndlr), on entamera la préparation de tous ces matchs, en s'appuyant sur toutes les données dont nous disposerons.» La dernière phrase du coach Bougherra indique parfaitement que le staff technique des Verts a donc des informations sur ses adversaires. Car, du point de vue médiatique, il est utile que les responsables africains ne sont vraiment pas réguliers pour donner des informations sur leurs sélections locales durant toute l'année. Ce qui met les journalistes dans des difficultés pour présenter au public les différents «chocs «et surtout l'évolution de certaines sélections de cette catégorie de joueurs qui risquent de créer des surprises. En tout cas, le coach national, Madjid Bougherra, en fait déjà part en estimant, entre autres que «Ce sera une compétition de bon niveau et il pourrait y avoir des surprises. «Pour le moment, le coach national indique qu'» on va étudier tous nos adversaires bien qu'il n' y ait pas de possibilité d'avoir des vidéos sur cette catégorie des joueurs «. Par contre, il n'a pas omis de signaler que «La Libye n'est plus à présenter, ça sera un derby (maghrébin) comme d'habitude. C'est bien puisque cela donnerait du piment pour cette compétition et il ne nous reste plus qu'à travailler et bien nous préparer «, a ajouté Bougherra. Enfin, le sélectionneur de l'équipe algérienne a tenu également à préciser que «nos adversaires ressemblent au Soudan (sélection contre laquelle l'Algérie vient de disputer deux matchs amicaux), «on connaît peu leur style, mais il reste qu'on doit voir tout ça dans les détails», explique Bougherra. Et en lui faisant remarquer que les adversaires de notre sélection sont à sa portée, le coach des joueurs locaux algériens, ne partage pas cet avis, lui, qui déclare: «Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est en notre faveur. Il faut respecter tous les adversaires et comme il s'agit des joueurs locaux, il faut savoir que les sélections changent durant chaque mercato. Pour nos adversaires, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en sélection «A «et nous allons donc bien les respecter et surtout bien les étudier «. Voilà qui est bien clarifié selon les pensées du sélectionneur Bougherra.

Composition des groupes

Groupe A : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

Groupe B : RD Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger