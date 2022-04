L'Algérie organisera le championnat d'Afrique des joueurs locaux le mois de janvier prochain. Et c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort de cette compétition, comme l'avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Selon l'instance continentale, les éliminatoires pour ce CHAN débuteront en juillet prochain, alors que la phase finale se tiendra du 8 au 31 janvier, après avoir été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades: le 5-Juillet 1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-Mai 1956 d'Annaba et le chahid-Hamlaoui de Constantine. Il y a lieu de noter que l'Égypte a annoncé que son équipe ne prendra pas part à cette compétition, alors que la Tunisie est suspendue. Le 13 mars dernier, une commission de la Confédération africaine de football avait inspecté les infrastructures sportives à Annaba. En effet, le président de la commission d'organisation du championnat d'Afrique des nations (CHAN) de la Confédération africaine de football (CAF), Seidou Mbombo Njoya, a inspecté à Annaba les infrastructures devant accueillir la compétition continentale. Ce même responsable a été accompagné du président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, et des membres du comité d'organisation national. Le représentant de la CAF a été reçu par le wali, Djamel-Eddine Brimi, avant qu'il ne mette l'accent sur l'importance du championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux prévu en Algérie, comme prélude à «l'accueil d'autres compétitions continentales importantes à l'avenir».

Lors de cette visite du responsable de la CAF, le wali d'Annaba a affirmé que toutes les parties sont engagées pour que la wilaya d'Annaba, avec ses structures, soit au rendez-vous conformément aux normes et engagements pris pour relever le défi d'accueillir dans les meilleures conditions des compétitions internationales et continentales de haut niveau. Les membres de la délégation ont donc visité le stade principal du 19-Mai 1956 qui accueillera les matchs officiels du CHAN-2023, où des travaux d'aménagement, de réhabilitation et d'extension sont effectués en prévision de cette compétition, ainsi que le stade Dridi Mokhtar de la commune d'El Hadjar, réservé également aux entraînements des sélections participantes. Et pour bien préparer la sélection algérienne à ce rendez-vous qu'elle ne doit pas rater, surtout qu'il se déroulera dans notre pays, l'entraîneur de la sélection nationale A' de football, Madjid Bougherra, a indiqué que «la priorité est de former un groupe et trouver les bons joueurs», en prévision de ce championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au 31 janvier. Pour Bougherra, «l'objectif de ce stage c'est de confirmer ce que je pense des joueurs, et d'avoir une liste élargie et essayer de tester tout le monde en vue de renforcer le noyau déjà consolidé».

Et pour ne point perdre de temps, la sélection nationale A' a programmé deux stages avec deux matchs amicaux pour faire la revue de son effectif et choisir les 23 joueurs devant représenter l'Algérie dans cette compétition qui se déroulera à Oran donc. Pour cela, on attendra donc ce que préparerait le sélectionneur des A', Bougherra d'ici le mois de janvier prochain avec un premier match au tout début de la compétition, l'année prochaine.