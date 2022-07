Jeudi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé au Palais du peuple à Alger, une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux Jeux méditerranéens abrités par la ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. Il est important de rappeler, que l'Algérie a remporté 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze) lors de ces JM, terminant en 4e position au tableau final des médailles, une première historique. Et pour cette cérémonie où le président de la République a honoré les athlètes médaillés, il y a lieu de noter que celle-ci, s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha.

Ont également assisté à la cérémonie, le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Amine Messaïd, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, ainsi que des responsables sportifs.

Ainsi et au cours de cette cérémonie, le président de la République a remis des attestations de reconnaissance et une récompense financière aux athlètes médaillés.

Il y a lieu de noter, que cette cérémonie a été également marquée par la présence du karatéka Ayoub Helassa qui a décroché la médaille d'or en karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux à Birmingham (Etats-Unis), et qui a tenu à remettre cette distinction au président de la République.

Enfin et de leur côté, les athlètes médaillés aux JM-2022 ont offert au président Tebboune, un maillot dédicacé par l'ensemble des sportifs, et floqué «Algeria».

Cette cérémonie, en l'honneur des athlètes algériens, entre dans le cadre de la politique du président Tebboune visant à promouvoir et à encourager l'émergence du sport d'élite national.

Plus de 3 400 athlètes représentant 26 nations ont concouru dans 24 disciplines sportives tout au long d'une douzaine de jours à Oran dans le cadre de la 19e édition du rendez-vous sportif méditerranéen.

L'Algérie a remporté 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze) lors de ces JM, terminant en 4e position au tableau final des médailles, une première historique.