Mohamed Salah a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Le club veut le prolonger, mais pas avec le salaire que l'Égyptien recherche. C'est pourquoi, selon The Sun, le club pense déjà à le vendre, car il risque de le perdre gratuitement dans un an. Le quotidien anglais note que Liverpool va écouter les offres pour Salah. Si l'une d'entre elles arrive à environ 70 millions d'euros, le club lui dira adieu. C'est le prix de départ qu'ils auraient mis sur l'Égyptien pour l'actuelle fenêtre de transfert. The Sun affirme que le Real Madrid suit Salah depuis un certain temps. Le média affirme que le club espagnol garde un oeil attentif sur la situation de l'attaquant et pourrait formuler une «offre conséquente». La récente signature de Darwin Nuñez était un avertissement pour l'Égyptien. Avec lui, Liverpool l'a en quelque sorte «invité» à partir, puisqu'ils ont sécurisé un autre attaquant puissant avec le Charrúa. Bien que Liverpool soit prêt à le vendre, ils ne le laisseront jamais partir chez un rival de la Premier League. Les propriétaires du club ne le laisseront partir qu'à la condition que sa prochaine destination soit hors de l'Angleterre, car la dernière chose qu'ils souhaitent est de renforcer un rival direct dans la lutte pour la compétition nationale. Quant à Madrid, les Merengues étaient intéressés pour renforcer leur attaque avec Mbappé. L'option a été abandonnée, tout comme celle d'Haaland qui a récemment signé à City. Le club estime que Benzema peut durer au plus haut niveau jusqu'en 2024. Salah pourrait alors s'inscrire dans la feuille de route du club.