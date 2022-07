Joan Laporta, Xavi ou encore les supporters... Tout le monde au Barça ne rêve que d'un retour de Messi en Espagne après une année d'absence. Le président et l'entraîneur sont d'accord: le rosarino mérite une seconde chance. Le contrat de Messi avec le PSG expire en 2023 et le Barça compte profiter de cette occasion pour le convaincre de revenir. Le joueur, quant à lui, ne pense pas en ce moment à autre chose qu'au PSG... et à l'Argentine. Sport souligne que l'attaquant ne s'inquiète pas de son avenir pour le moment. Il est concentré sur la saison qui s'apprête à débuter et sait qu'il est attendu dans le club de la capitale. En ce qui concerne son éventuel départ au FC Barcelone, la même source souligne que Messi ne réfléchira pas à ce qu'il fera avant la fin de la Coupe du monde. Son principal objectif cette saison est de remporter le trophée avec sa sélection, et voire aussi, la Champions League. Tout le reste peut attendre. Lorsque la Coupe du monde au Qatar sera terminée, plus précisément à la fin de l'année civile, le «crack» commencera à réfléchir à ce qu'il deviendra en 2023-2024. Et ce n'est pas du tout clair pour lui, il aura 36 ans, et s'il revient, c'est pour performer au plus haut niveau. En fonction de ses résultats dans cette compétition, il décidera s'il est temps d'essayer la MLS, une compétition qui l'attire avant de prendre sa retraite, de retourner à Barcelone ou, pourquoi pas, de prolonger avec le PSG. Dernière précision, Messi n'a pas oublié comment s'est passé son départ du Barça et certaines personnes au club pourraient être un frein à son retour. Ce feuilleton est donc loin d'être terminé! Pour rappel, Joan Laporta a évoqué, à nouveau, jeudi dernier, un potentiel retour de l'Argentin en Catalogne. «Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé, (...) ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été. Est-ce que je me sens redevable envers lui? Moralement, en tant que président du Barça, je pense avoir fait ce que je devais faire. Mais aussi en tant que président du Barça et sur le plan personnel, je pense que je lui suis redevable», a lancé Laporta.