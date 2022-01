L'USM Alger s'est imposée devant le NC Magra sur le score de (4-1), alors que l'US Biskra a été accrochée par le WA Tlemcen (0-0) lundi en clôture de la 11e journée de Ligue 1 de football. L'USM Alger qui restait sur une série de 4 matchs sans victoire, a profité de la visite du NC Magra au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour renouer avec le succès en dominant son adversaire (4-1). Les buts de l'USMA ont été inscrits par Belaïd (19'), Benzaza (39'), Benkhlifa (54') et Belkacemi (75', sur penalty), alors que Bouchouareb (24') réduit le score pour le NC Magra.

À la faveur de cette large victoire, l'USM Alger (15 points) remonte à la 8e place avec encore un match en retard, alors que le NC Magra (7 points) occupe l'avant- dernière place du classement. Dans l'autre rencontre, disputée un peu plus tôt, l'US Biskra et le WA Tlemcen se sont neutralisés (0-0).

À l'issue de ce résultat, l'US Biskra (17 points) occupe le 7e rang avec un match en retard, alors que le WA Tlemcen (6 points) reste scotché à la dernière place du classement. Dimanche, le leader de la Ligue 1, le CR Belouizdad a été stoppé à Chelghoum -Laïd, par le HBCL (0-0), ce dont a profité le dauphin, Paradou AC, vainqueur du NA Hussein Dey (2-0), pour réduire son retard à 3 points, alors que le CS Constantine victorieux à l'Arba (1-0) rejoint la JS Saoura à la 3e place. La belle série de 5 victoires de rang du leader belouizdadi, a donc pris fin face au HB Chelghoum Laïd qui décroche son 2e nul consécutif après celui d'Oran face au MCO (2-2), lors de la précédente journée et qui commence à s'adapter au rythme infernal de la Ligue 1. Ce nul, a fait grandement le bonheur du PAC qui l'a emporté face à son voisin algérois, le NA Hussein Dey (2-0) sur 2 buts de Benbouali (90e) et Boucif (90e+6).

La formation paciste qui signe son 5e succès consécutif, compte 3 matchs en retard, qui pourraient la placer en cas de victoire en tête du classement. De son côté, le CS Constantine vainqueur sur le fil du RC Arba (1-0) continue sa remontée au classement général.

Un but de Benchaïra (87e), ouvre de larges perspectives aux Sanafir qui partagent désormais la 3e place du podium avec la JS Saoura. Le choc de cette journée entre la JS Saoura et le MC Alger s'est terminé sans vainqueur et sans but. Les gars de Bechar qui restent sur un succès chez le WA Tlemcen (3-2), ont trébuché pour la 1ère fois à domicile.

Un nul qui leur permet de partager la 3e place avec le CS Constantine, alors que le Mouloudia décroche son 4e nul à l'extérieur, sur le même score blanc, et qui vient après 3 succès de suite.