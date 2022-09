Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a retenu 24 joueurs en vue des deux rencontres amicales contre respectivement la Guinée et le Nigeria, les 23 et 27 septembre à 20h00, au stade Miloud Hadefi d'Oran, indique samedi la Fédération algérienne de football (FAF). La liste du sélectionneur national a été marquée par le retour attendu de l'attaquant de l'OGC Nice (France), Andy Delort qui avait décidé de marquer une pause avec les Verts en octobre 2021, ainsi que l'attaquant du Manchester City, Riyad Mahrez, absents lors des deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN-2023 pour blessure. On signale également le retour des milieux de terrain Hicham Boudaoui (OGC Nice/France) et Nabil Bentaleb (Angers SCO/Ligue 1 française de football)ainsi que la première convocation du milieu de terrain du CR Belouizdad, Houssam Mrezigue, champion arabe 2021 avec la sélection A'. Plusieurs piliers de l'équipe nationale ne figurent pas sur la liste de la sélection, à l'image du portier Rais M'Bolhi, Djamel Benlamri, Baghdad Bounedjah, Sofiane Bendebka ou encore Sofiane Feghouli. Les deux dernières sorties des « Verts » remontent à juin dernier, dans le cadre des deux premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte d'Ivoire. Lors du premier match, l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à l'Ouganda (2-0) au stade du 5-juillet d'Alger, avant de l'emporter sur le même score quatre jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanzanie, pour le compte de la 2e journée (Gr.F). Les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi, disputeront un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, soit à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Pour rappel, les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2024, initialement prévues les 19 et 27 septembre, ont été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023.

Liste des 24 joueurs :

Gardiens : Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), Mandrea (SM Caen/ France), Oukidja (FC Metz/France).

Défenseurs : Mandi (Villarreal/ Espagne), Bedrane (Damac FC /Arabie saoudite), Zedadka (LOSC Lille/France), Benayada (WA Casablanca (Maroc), Touba (Basaksehir FK/Turquie), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Atal (OGC Nice/France).

Milieux : Zerrouki (FC Twente/ Pays-Bas), Zorgane (Charleroi/Belgique), Boudaoui (OGC Nice/ France), Bennacer (AC Milan/ Italie), Bentaleb (Angers SCO/France), Mrezigue (CR Belouizdad/Algérie).

Attaquants : Belaïli (Stade brestois 29/ France), Brahimi (OGC Nice/France), Ounas (LOSC Lille/France), Amoura (FC Lugano/ Suisse), Slimani (Stade brestois 29/ France), Delort (OGC Nice/France), Mahrez (Manchester City/Angleterre).