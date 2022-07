Le Portugais de 37 ans souhaite quitter les Red Devils pour rejoindre un club engagé en Ligue des Champions. Selon The Athletic, son agent Jorge Mendes se serait rapproché du Sporting Portugal. Un retour au pays serait-il possible pour Cristiano Ronaldo? Engagé avec Manchester United jusqu'en juin 2023 - avec une année supplémentaire en option - la star portugaise de 37 ans souhaite quitter les Red Devils pour rejoindre un club qui disputera la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Selon les informations de The Athletic, le Sporting Portugal pourrait être l'heureux élu puisque Jorge Mendes se serait rapproché du club portugais, deuxième du championnat l'an dernier et qui disputera la phase de groupes de la C1. Rien n'est encore fait et l'opération est évidemment difficile à première vue, mais le club formateur de Cristiano Ronaldo pourrait être un point de chute crédible. De retour à Manchester en début de semaine après avoir manqué la préparation de pré saison du club, «CR7» négocie âprement avec sa direction pour que celle-ci le cède à un autre club ou le libère de sa dernière année de contrat. Pour l'instant, l'attaquant portugais s'est heurté à la fermeté des dirigeants du club, qui ne souhaitent pas le voir partir.

Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, n'a cessé de répéter ces dernières semaines qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo pour la saison 2022-2023. Mais de son côté, le Portugais n'est pas emballé à l'idée de disputer la Ligue Europa avec Manchester United. The Athletic précise en effet que Ronaldo souhaiterait jouer la Ligue des Champions, notamment pour conserver son avance au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Avec 140 buts en C1, «CR7» devance de quinze unités Lionel Messi (125 buts), qui jouera la Ligue des Champions cette saison avec le Paris Saint-Germain. Jorge Mendes continue donc de chercher activement une porte de sortie à son joueur. Ces dernières heures, le Bayern Munich a une nouvelle fois nié s'intéresser à Ronaldo.

Outre le Sporting Portugal, l'Atletico de Madrid pourrait accueillir le joueur de 37 ans, même si les supporters des Colchoneros ne le verraient pas d'un bon oeil, comme l'a suggéré la banderole aperçue lors d'un match amical joué par le club mercredi.