Après une longue période de doute, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Sud-Africain, Patrice Motsepe, a finalement confirmé le déroulement de la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun à sa date initiale. Les 24 sélections nationales, dont celle de l'Algérie, seront donc présentes pour disputer cette 33e édition à partir du 9 janvier, et ce jusqu'au au 6 février prochain. En effet, en marge de sa visite au stade d'Olembé (Yaoundé), le patron de la CAF a déclaré: «Je serai au Cameroun, le 7 janvier, avec ma petite famille et mes enfants pour la CAN, qui commence le 9 janvier.». Motsepe a rejoint Yaoundé, lundi dernier, où il a eu des discussions avec les autorités camerounaises sur les derniers préparatifs de cette compétition. Il a été accompagné, à Yaoundé, par son 1er vice-président, le Sénégalais, Augustin Senghor, et du secrétaire général de la CAF, le Congolais, Veron Mosengo-Omba. «Je suis fier de ce qui a été accompli jusque-là au Cameroun, dans le cadre de ses préparatifs pour la CAN-2021. Je pense que le prochain tournoi sera le plus réussi dans l'histoire de la compétition. Nous devons croire en nos peuples», a ajouté Motsepe. En dehors de la problématique sanitaire, avec la propagation du nouveau variant, Omicron, il y a aussi la menace de l'Association européenne de football (ECA) et la Premier League anglaise de ne pas libérer les joueurs africains en raison de la recrudescence du Covid-19. Ce qui a donc fait douter tous les amoureux du football en général et ceux du football africain en particulier. Dimanche, le Comité exécutif de la CAF a évoqué l'hypothèse d'une programmation de cette CAN. Et c'est alors, qu'un net consensus se serait toutefois dessiné pour écarter le spectre d'une reprogrammation du tournoi. Mosengo-Omba a assuré dans sa déclaration: «Il n'y aura pas de report.». Et c'est alors qu'intervient la fameuse visite du patron de la CAF à Yaoundé, aux côtés du nouveau président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o. «Nous sommes très clairs en termes d'engagement pour faire de la CAN au Cameroun un succès. [...] Je suis convaincu qu'après nos rencontres ici, nous pourrons venir vers vous et transmettre à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique.».

L'Association européenne de football (ECA) et la Premier League anglaise, ont menacé récemment de ne pas libérer les joueurs africains en raison de la recrudescence du Covid-19. L'équipe algérienne de football pourra ainsi défendre son titre décroché en 2019 en Egypte dès janvier prochain. Les Verts évolueront dans le groupe E, en compagnie de la Sierra-Leone, de la Guinée équatoriale, et de la Côte d'Ivoire. L'Algérie entamera le tournoi le 11 janvier face au Sierra-Leone au stade Japoma de Douala (14h00).