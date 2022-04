Les Canaris n'espéraient pas mieux que le résultat réalisé, hier après-midi, à Relizane. Une belle victoire avec un score large de 4 buts à un, face à une équipe de Relizane complètement rognée par l'attaque kabyle qui carbure depuis quelques journées. Aussi, après ce bon résultat, la JSK rejoint l'AC Paradou en 2e place du championnat. Une 2e place qui reste tout de même loin du leader, le CR Belouizdad, qui cumule des matchs de retard tout en se maintenant en 1ère position avec 6 points d'avance. En fait, la JSK a cartonné, dimanche dernier, à Relizane parce que l'attaque a bien fonctionné avec un Ouattara qui semble être au sommet de sa forme. Hier, le joueur burkinabè a marqué 2 buts qui ont permis à son équipe de conforter sa position d'outsider. De son côté, Bensayah poursuit sa lancée dans le même compartiment offensif en confirmant sa belle forme via un joli but. De son côté, Oukaci confirme de jour en jour sa position de joueur incontournable dans l'échiquier du coach tunisien Souayah. En l'incorporant, le coach avait bien raison, car ce jeune joueur est une véritable machine dans l'axe offensif. Même prestation d'un bon niveau pour la défense qui n'a pas eu beaucoup de difficultés pour garder le score aussi large. Bien qu'elle ait encaissé un but, la muraille n'a pas cédé devant les attaques de l'adversaire qui jouait sur son terrain. Moins efficace que d'habitude, l'attaque du RC Relizane n'a pas su trouver la faille dans cette muraille kabyle qui a su résister jusqu'à la fin de la rencontre. Cette nouvelle configuration marche bien selon toute vraisemblance. La JSK poursuit sa lancée avec une longue série de matchs sans défaite et continue de se rapprocher doucement mais sûrement du leader. Toutefois, il convient de noter que ce retour des bons résultats augure d'une suite passionnante du côté de l'effectif et surtout des supporters. Ces derniers commencent à y croire malgré les doutes exprimés à l'arrivée d'Yarichene à la tête du club. En effet, après une élimination prématurée de la coupe de la Confédération africaine de football et la série de problèmes d'ordre financier et administratif, les supporters ont réellement douté de la capacité du nouveau président à renverser la vapeur. Mais, depuis quelques journées, ils sont de plus en plus nombreux les supporters qui croient en la capacité des Canaris à jouer le titre. Un titre qui n'est cependant pas l'objectif premier de la direction qui table sur une place qualificative pour la compétition africaine de la prochaine saison. Etant déjà à la 2e place, les Canaris peuvent facilement se maintenir dans le premier carré jusqu'à la fin de saison. En tout état de cause, rester dans les objectifs à portée de main et largement meilleur que les fausses promesses qui produisent de la déception.