Après avoir été éliminée lors de la CAN-2021 en janvier dernier, au stade du premier tour, la sélection algérienne de football voulait se racheter lors de l'échéance suivante en se qualifiant pour le Mondial-2022 au Qatar. Mais loin s'en faut. Elle a été éliminée, mardi soir, par le Cameroun, à la suite de sa défaite au stade Mustapha-Tchaker de Blida (1-0). Si l'échec de la CAN a été oubliée très vite, les fans des Verts espéraient bien une qualification à la Coupe du monde, notamment après la victoire au match aller face au Cameroun à Douala (1-0). Les Algériens croyaient dur comme fer qu'au match retour à Blida, ça ne serait qu'une simple confirmation. Mais au final c'est une amère défaite acquise par les Camerounais dans les dernières minutes du match (2-1) à cause d'une déconcentration payée cher sur le terrain. L'image de Belmadi prosterné pleurant sus ce «sort» et cette amère et cruelle élimination de cette compétition, qui était son objectif principal, montre si besoin est, toute la désolation d'un travail acharné, des sacrifices et trop d'efforts perdus en l'espace de quelques minutes seulement. Dépité, Belmadi déclarera en conférence de presse: «Ce qui est sûr, c'est qu'à seulement 10 secondes de la fin, nous étions qualifiés. Maintenant, pour expliquer ce qu'il s'est passé ensuite, je ne sais pas. Etait-ce un manque de concentration? Sincèrement, je ne sais pas... il est encore tôt pour faire un bilan. Je tiens cependant à souligner que nous avons tout donné, sans aucune retenue.» Et le coach l'a fait si bien remarqué en indiquant: «D'ailleurs, cela fait plus de 2 mois que nous avons mis notre vie privée entre parenthèses, pour se concentrer entièrement à l'EN. Que ce soit les joueurs ou les autres membres du staff technique, tout le monde a fait un travail remarquable et malgré l'élimination, il faut leur tirer chapeau.» Oui, Belmadi a raison et il faut bien ajouter qu'il faut aussi lui tirer à Belmadi, au vu de ce qu'il a fait avec la sélection algérienne et ce, en dépit des deux éliminations de l'année en cours. Il a drivé l'EN en 37 matchs, avec un bilan plus que positif: 26 victoires, 8 matchs nuls et 3 défaites, tout en parvenant à offrir à l'Algérie le trophée de la CAN-2019 en Égypte. Le football est ainsi fait. Et se faire éliminer à quelques secondes de la fin d'une partie qui semblait acquise aux Verts, c'est très dur à encaisser, surtout que cela s'est passé chez nous en Algérie. Aujourd'hui, il faut prendre du recul et analyser à tête reposée tous les matchs des Verts et corriger les erreurs commises tout en renforçant les points forts. Si quelques joueurs ne vont plus participer à la prochaine CAN et à la prochaine Coupe du monde, Belmadi, le sélectionneur, lui, doit impérativement rester. Il a répondu avec franchise, tout en mettant en garde sur les risques d'un nouveau chamboulement: «Je sais que la question de mon avenir intéresse du monde. Ces 4 ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n'empêche qu'on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça. Difficile de parler d'avenir. Je n'ai jamais voulu m'accrocher à un trône. Le jour où je ne me sens inutile à mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir. Je ne parle pas de mon cas mais attention à l'instabilité. Cela n'a jamais rien de bon dans le football.». Il faut dire qu'on a toujours besoin des compétences de Belmadi, lui, qui a l'Algérie dans le coeur et qui travaille justement en mettant du coeur à l'ouvrage. Aujourd'hui, il a besoin du soutien de tous les Algériens et les responsables concernés doivent le convaincre pour reprendre le travail avec d'autres objectifs avec une sélection algérienne remaniée, surtout en la présence de jeunes qui ont montré leurs capacités intrinsèques.