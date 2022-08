Alors que les deux prochains matchs de la sélection nationale relatifs aux éliminatoires de la CAN 2023 sont reportés de septembre à mars prochains, quelques internationaux algériens animent le mercato estival actuel. En effet, si certains ont préféré la stabilité, d'autres ont voulu changer d'air, dans l'espoir de se relancer et retrouver une place de titulaires, aussi bien dans leurs clubs d'abord, qu' en sélection nationale ensuite. Avant d'évoquer les transferts ou les possibilités de transferts de certains joueurs de la sélection nationale, il y a lieu de faire remarquer que pas moins de cinq cadres de la sélection restent, pour le moment, sans club. Ce n'est, certes, pas alarmant, mais force est de relever, qu'ils ratent une très belle opportunité de bien se préparer durant cette intersaison pour être prêts, d'ici le prochain stage prévu au mois de septembre prochain. Il est vrai que le coach Djamel Belmadi a annoncé lors de sa conférence de presse de juin dernier, qu'il ne convoquerait plus les joueurs qui sont sans clubs. Encore faut-il noter que même ceux ne jouant pas en tant que titulaires, ne sont pas assurés d'être retenus par le coach faute de manque de compétition. Ce qui oblige Belmadi à choisir d'autres éléments dans sa large liste des joueurs qu'il possède. D'ailleurs, lors de son dernier stage Belmadi a convoqué par moins de 11 nouveaux jeunes joueurs. Ce qui est un prélude à un remaniement aussi large dans la sélection d'autant que certains anciens sont devenus «vieux» pour assurer toutes les tâches demandées en sélection nationale. Cela dit, il y a donc lieu de préciser d'abord que les 5 joueurs sans club actuellement sont: Rais M'bolhi, libéré par son club saoudien Al Ettifaq; Farid Boulaya (FC Metz) libre de tout engagement; Bilal Omarani libéré par CFR Cluj (Roumanie), Faouzi Ghoulam (SSC Naples) et Ishak Belfodil (Herta Berlin). Quant aux autres joueurs de la sélection, ils connaissent des fortunes diverses: Rachid Ghezzal (Bekstas-Turquie), a vu son coach Valérien Ismaël lui changer de poste en le plaçant comme meneur de jeu avant de penser à lui changer de position à droite.

Ilyès Chetti (Angers), a été titularisé pour la première fois, samedi dernier, face à Spézia (2-2) les dix dernières minutes du match, après avoir connu des difficultés administratives. Par contre, son compatriote Nabil Bentaleb a bien été titularisé, mais n'a pas terminé le match, car expulsé par l'arbitre en fin de partie. De son côté, Youcef Atal qui a été opéré de l'épaule au mois d'avril dernier, a été ménagé par son coach de l'OGC Nice pour le match amical de samedi face à Torino. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Hicham Boudaoui qui souffre d'une blessure au dos, n'a pas du tout été convoqué pour ce match alors que Andy Delort a bel et bien figuré dans la liste. En Belgique, Adam Zorgane a perdu le deuxième match du championnat de son équipe Charleroi face à l'Union saint-Gilloise (1-0) où il a été titularisé avant de céder sa place en fin de rencontre pour blessure. Son compatriote Nadir Benbouali a fait son entrée en jeu à l'heure du jeu. Adam Ounas a fait couler beaucoup d'encre après avoir été annoncé sur le départ de Napoli puisque ses responsables ont voulu le transférer dans un autre club du pays. Mais, lui, a catégoriquement refusé une telle idée préférant la stabilité. Reste à connaître la fin de ce problème entre les deux parties. Pendant ce temps, le jeune joueur du FC Lugano, Mohamed el-Amine Amoura a refusé de se déplacer en Israël pour jouer un match de coupe de la Conférence UEFA face à Hapoel Beer-sehva. Tout comme l'a fait la semaine passée son compatriote Ahmed Touba. Par ailleurs, Abdelkader Bedrane a débuté les entraînements avec sa nouvelle équipe Damac de l'Arabie saoudite, en stage en Slovénie.