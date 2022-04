Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a annoncé qu'il faut s'attendre à l'arrivée de nouveaux joueurs pour préparer les prochaines échéances des Verts, dont la première est celle des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont la phase finale aura lieu en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet. L'EN algérienne a hérité du Groupe F, lors de cette phase, en compagnie de l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie. Les deux premières journées des qualifications sont prévues entre les 30 mai et 14 juin. Le premier match des Verts sera contre l'Ouganda au nouveau stade d'Oran, avant de se rendre à Dar Es-Salaam. Seulement, il faut savoir que dans le football et bien qu'on veuille effectuer des changements dans l'effectif, il ne faut pas s'attendre à une «révolution». La situation actuelle des Verts n'est pas telle que Belmadi pourrait se permettre de chercher une «nouvelle équipe». Car l'expérience acquise par les «anciens» joueurs ainsi que par ceux qui sont venus après, et surtout ces derniers, est d'une importance capitale. Car pour les joueurs qui ont rejoint les Verts après la CAN-2019, ils sont encore jeunes, à l'image de Ahmed Touba. La colonne vertébrale de la sélection algérienne ne serait pas touchée, mais insuffler du nouveau sang est de mise et il se trouve que pour le sélectionneur Belmadi, il y a lieu de se concentrer sur le moyen et long terme. Car pour le court terme, il n'a vraiment pas le temps d'effectuer de grands changements, car il risque de déstabiliser le groupe. Dans chaque compartiment, Belmadi a des doublures qu'il préparait auparavant et il est donc temps de les mettre à l'épreuve. Les joueurs expérimentés tels que Belaïli, Bounedjah, Benlamri, Atal, Bennacer sont là pour bien encadrer les jeunes. Belmadi a eu l'astuce de convoquer lors de chaque stage depuis 2018 lorsqu'il a pris la barre technique des Verts de nouvelles têtes, et c'est donc dans la continuité qu'il a toujours su trouver des remplaçants bien prêts, aussi bien sur le plan mental que physique. Ceci, d'autant plus que la concurrence qu'il a installé au sein des Verts a fait que tout un chacun, même les anciens, étaient obligés de batailler pour leurs places. Belmadi s'est donc adressé à ces «jeunes» lors de sa dernière conférence de presse: «J'appelle les joueurs qui vont nous rejoindre à être dans ce même état d'esprit et montrer qu'ils ont le niveau pour aller faire de grandes choses, mais je ne suis pas là pour offrir des cadeaux.» Le coach est très clair. S'il convoque un joueur, ce n'est point un cadeau qu'il lui offre, mais une possibilité de montrer toutes ses capacités intrinsèques pour être titulaire. Et c'est ce qui montre, si besoin est, que la concurrence est un crédo régulier chez le staff technique algérien. Aujourd'hui, il s'agit de nouveaux challenges et objectifs avec une sélection nationale remaniée. Et nul doute que Belmadi sait très bien revigorer ses joueurs et leur inculquer cette «culture» de la gagne. Pour le moment, quelques anciens s'illustrent encore dans leurs clubs respectifs et c'est de bon augure pour eux afin de retrouver leurs places de titulaires.

Et Belmadi est en train de les suivre avec d'autres nouveaux joueurs qu'il a cochés sur son calepin, lui qui, en dépit de l'élimination cruelle de l'Équipe nationale de la Coupe du monde 2022, a décidé de poursuivre son aventure avec les Verts, avec en ligne de mire les qualifications de la CAN-2023. «Nous sommes (entraîneur et staff technique) dans l'éternel remise en question. Après chaque stage, on fait un bilan.

Nous sommes dans l'échange quasi quotidien. Evidemment, il va y avoir un effectif qui va évoluer, en démarrant de la perpétuelle question de comment être plus fort, que ce soit dans les méthodes de travail ou bien dans les idées de jeu», a-t-il ben précisé lors de sa dernière sortie médiatique.