Le PSV Eindhoven se déplace, ce soir, sur le terrain des Glasgow Rangers, derniers finalistes de la Ligue Europa, pour le choc des barrages d'accession à la phase de poules de la Ligue des Champions, tandis que le Benfica Lisbonne se rend à Kiev demain. La formation néerlandaise, menée par son nouvel entraîneur Ruud van Nistelrooy, réalise un début de saison canon. Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas devant l'Ajax Amsterdam (5-3) fin juillet, le PSV a éliminé l'AS Monaco (1-1 à l'aller, puis 3-2 après prolongation au retour) il y a une semaine au 3e tour préliminaire, et a parfaitement entamé son championnat avec deux victoires contre Emmen (4-1) puis sur la pelouse des Go Ahead Eagles ce week-end (5-2). Les Rangers, derniers finalistes de la Ligue Europa, battus par Francfort (1-1, 5-4 aux tirs au but) le 18 mai dernier, ont gagné leur place en barrages en renversant les Belges de l'Union Saint-Gilloise au tour précédent. Ils l'ont emporté 3-0 après avoir accusé un retard de deux buts à l'issue du match aller. De son côté, le Benfica Lisbonne, double lauréat de la «Coupe aux grandes oreilles» en 1961 et 1962, affrontera, demain soir le Dynamo Kiev (le match a été délocalisé à Lodz, en Pologne, en raison du conflit en Ukraine). Les Portugais n'ont manqué aucune phase de poules de la C1 depuis la saison 2009-2010. Les matchs retour se disputeront mardi 23 et mercredi 24 août. Ces barrages sont l'ultime étape avant la phase de poules de la C1 qui débute le 6 septembre. Les perdants seront reversés en Ligue Europa.