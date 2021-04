Avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, plusieurs cadres du Bayern Munich avaient tenu un discours très offensif, à l'instar du milieu de terrain polyvalent Joshua Kimmich et de l'attaquant Thomas Müller. Alors que Neymar ne s'est pas gêné pour chambrer le premier nommé à l'issue de la qualification du PSG (3-2, 0-1) mardi, l'entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, a préféré calmer le jeu. «C'est normal que des joueurs comme Kimmich et Müller aient confiance en eux. C'est une équipe qui a tout gagné, six titres. C'est normal qu'ils se considèrent comme les favoris. Mais c'est un sport où il faut toujours lutter. Je les comprends vous savez. C'est aussi un jeu mental», a relativisé le technicien argentin au micro de RMC Sport.