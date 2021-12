Ayant été l'objet d'une campagne «de discrédit» et d'animosité, la ville d'Oran redore son blason et s'en sort avec une note complète, à l'issue du conclave méditerranéen ayant réuni, pendant

2 jours consécutifs, outre les membres du Comité international des Jeux méditerranéens, les délégations méditerranéennes venues exclusivement, s'enquérir de l'état des lieux. Ce beau monde, ayant animé les ateliers du séminaire méditerranéen sur les JM-22, ont quitté la ville avec un goût d'achevé et le coeur propre, tout en étant convaincu que les rapports établis contre l'Algérie, étaient en fait des bavardages n'ayant pas lieu d'exister. La caravane passe... En attendant l'été paradisiaque de la ville touristique méditerranéenne d'Oran, celle-ci poursuit sa besogne en continuant ses préparatifs. Cette fois, la note est fixée sur les événements sportifs à organiser avant même la tenue des JM-22. Le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a, en ce sens, révélé l'organisation de pas moins de 3 compétitions internationales expérimentales «test-Events» en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a expliqué qu'«un premier programme a été déjà établi et comporte 3 épreuves internationales, devant avoir lieu au niveau des différentes infrastructures retenues pour les JM», précisant qu'il s'agit «du championnat d'Afrique des jeunes en équitation». «Cette rencontre, qui sera organisée le mois de janvier prochain, sera domicilié au niveau du centre équestre, Antar Ibn Cheddad d'Essenia», a expliqué l'ancien ministre, soulignant que «cette infrastructure a fait peau neuve après avoir subi d'importants travaux de rénovation». La même source a annoncé que «la ville d'Arzew abritera un Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball», ajoutant que «ce rendez- vous est prévu, également en mars prochain».

«15 clubs, des deux sexes, ont d'ores et déjà, confirmé leur participation», a affirmé Derouaz. Le mois de mai de l'année prochaine sera, selon la même source, marqué par l'organisation, à Oran, de deux autres épreuves. La 1ère est une compétition internationale à organiser au niveau du Centre des conventions, Mohamed Benahmed, d'Oran. Il s'agit du championnat d'Afrique de judo, dédié à toutes les catégories.

«Il sera précédé de 3 jours par un 1er championnat d'Afrique des vétérans», a indiqué l'ancien ministre. Ces structures sportives sont d'autant plus bénéfiques pour les équipes et clubs algériens, que Derouaz n'a pas raté l'occasion pour appeler les présidents des différentes Fédérations sportives nationales, les invitant à exploiter les nouvelles infrastructures sportives Oran. Ces dernières, en plus de leur rénovation, feront subséquemment l'objet des essais techniques en guise de préparatifs pour les Jeux méditerranéens qui se tiendront du 25 juin au 5 juillet prochains.

Le Commissaire aux JM, n'a pas dissimulé son «écoute» et sa «disponibilité» pour les différentes propositions des fédérations en question et sa disposition à collaborer avec elles pour l'organisation d'autres «test-Events».