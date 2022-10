Espoirs algériens contre Congolais. L'Équipe nationale de football affronte, demain, la RD Congo dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN) U23 de football. La sélection algérienne a rallié Kinshasa, jeudi dernier, pour préparer ce match capital. Les joueurs algériens devaient avoir deux séances d'entraînement, hier et aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui est prévue à 15h30, soit exactement à l'heure du match. Si du côté du Congo, le staff technique de l'équipe dirigée par Jean-Pierre Raoul Shungu, a convoqué 28 joueurs pour cette double confrontation, Le sélectionneur de l'EN de football des moins de 23 ans, Noureddine Ould Ali, a retenu 25 joueurs en vue du match aller, prévu demain au stade des Martyrs de Kinshasa, à 15h30, pour le compte du deuxième tour aller des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023. En effet, le coach national a convoqué en la circonstance, un effectif composé de 14 joueurs évoluant en Algérie et 11 exerçant à l'étranger, à l'issue du stage effectué du 17 au 19 octobre au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Avant de rallier la République démocratique du Congo, la sélection nationale U23 a effectué, mercredi dernier, son ultime journée de préparation au CTN, avant d'embarquer en direction de la RD Congo, jeudi matin.

Elle a permis au staff technique des Verts de mettre en place le dispositif tactique prévu pour la rencontre de demain, afin que les joueurs puissent se familiariser avant de le mettre en pratique à Kinshasa. «Nous avons hérité d'un adversaire très solide et que cette double confrontation ne sera pas du tout facile. À nous de nous mettre dans les bonnes conditions pour être prêts pour la double confrontation. Il faut que nous soyons prêts physiquement, tactiquement et mentalement», a indiqué le coach national. Ould Ali a qualifié d' «importante» la première manche prévue à Kinshasa et qu'il faudra absolument bien la négocier: «On va préparer les joueurs pour ces matchs, notamment celui de l'aller. L'équipe doit être solide sur tous les plans. J'attends une belle réaction de mes joueurs.» Il est important de signaler que l'Algérie a été exemptée du 1er tour. Quant à la RD Congo, elle s'est qualifiée le 27 septembre dernier à l'issue de sa victoire au stade des Martyrs à Kinshasa face à l'Éthiopie (1-0). Lors de la première manche disputée, une semaine auparavant à Addis-Abeba, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Par ailleurs, le sélectionneur des U23 est revenu sur les deux derniers matchs amicaux disputés cette semaine face au Soudan (1-0 puis 2-0). «D'abord, ils m'ont permis d'avoir une idée plus précise sur l'effectif qui doit aborder les éliminatoires à un ou deux éléments près, ensuite on aura l'occasion de récupérer certains joueurs qui nous ont manqué, pour diverses raisons lors du dernier stage, ce qui me rend plutôt optimiste.» Le sélectionneur national des U23 a, par la suite, convoqué les joueurs, du moins les locaux, pour la première semaine d'octobre pour un regroupement au cours duquel il a donc apporté les dernières retouches avant l'échéance officielle. Concernant les joueurs clés évoluant à l'étranger, Ould Ali pense avoir trouvé un compromis avec leurs clubs employeurs pour les libérer en cette période qui, faut-il le souligner, n'est pas une fenêtre de la Fédération internationale (FIFA). Après le match de dimanche prochain, les Verts seront de retour en Algérie, pour préparer leur match retour décisif prévu le jeudi 27 octobre au stade du 8 -Mai 1945 de Sétif. En cas de qualification, la sélection algérienne des mois de 23 ans, défiera au 3e et dernier tour, prévu du 20 au 28 mars 2023, le vainqueur de la rencontre Ghana-Mozambique. Enfin à rappeler que la coupe d'Afrique des nations U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-2024 à Paris.





Liste des joueurs algériens convoqués:

Maâchou Redouane (CR Belouizdad), Hadid Mohamed-Idir (JS Kabylie),Yaâcoubi Amine (MC Alger), Azzi Mohamed (CRB), Nechat Djabri Fares (JSK), Benchaâ Mohamed-Reda (Dijon FCO/France), Laïdouni Naim (Nimes Olympique /France), Cherifi Toufik (Club Africain/Tunisie), Kada Joakim (RFCU Luxembourg), Bekkouche Chemseddine (Levante UD/Espagne), Bendouma Abdellah (Paradou AC), Bouras Akram (CRB), Benaissa Nassim (LB Châteauroux/France), Khetir Cyril Abbas (Louhans-Cuiseaux FC/France), Dris Abdelhamid (NC Magra), Bouzida Belkacem Adel (Paradou AC), Hadj Moussa Anis (Olympic Charleroi/France), Boukerma Mohamed (Paradou AC), Bouchama Salah (ES Sétif), Belkhir Mohamed-Islam (CRB), Sryer Boualem Abdelghani (ASO Chlef), Bentebbal Hadi (FK Montana), Temine Mounder (CS Constantine), Boualia Koceila (JSK), Guermouche Yanis (LB Châteauroux/France).