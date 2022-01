Le capitaine de la sélection nationale, Riyad Mahrez, a assumé une part de responsabilité dans l'élimination des Verts en CAN-2021, jeudi, après la défaite contre la Côte d'Ivoire (1-3). «On a mis tout en oeuvre pour essayer de passer et gagner ce match. Nous ne l'avons pas fait. Je pense qu'on n'a pas été au niveau, surtout sur cette rencontre, moi le premier», a confié l'attaquant de Manchester City. «J'assume et je prends toutes les responsabilités. Voilà, cela fait partie du football. On gagne, on perd. On a tout donné. Incha'Allah on reviendra plus fort», a-t-il poursuivi. Questionné sur un éventuel problème d'état d'esprit, Mahrez dira: «Jamais, on est une équipe qui donne tout. Ce n'est pas pour chercher des excuses mais les conditions sont très difficiles. On a eu du mal pour rentrer dans le tournoi. On n'a pas gagné le premier match qui nous met tout de suite dans le dur. Le deuxième, on le perd et le troisième on est déjà la tête sous l'eau. On essaye de tout donner et on perd ce match.» Et d'enchaîner: «Il faut qu'on relève la tête et qu'on reste soudé. On a gagné ensemble, là on perd ensemble. On sait que les supporters algériens seront derrière nous. Ceux qui ne le seront pas, ce n'est pas grave. C'est la vie, le football. En tout cas, nous resteront soudés et on reviendra plus fort.» Et de conclure: «Il y a un constat à faire. Il y aura un bilan qui sera fait par le coach. De notre côté, nous devrons faire l'autocritique de nos performances, nos prestations. Moi le premier. Je suis capitaine. J'assume que je devais faire plus pour aider l'équipe. Ce n'est pas passé cette fois-ci mais on reviendra plus fort. On fera tout pour redonner de la joie à notre public et à notre peuple. On reviendra plus fort pour se qualifier à la Coupe du monde.»