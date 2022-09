Voyons le verre à moitié plein, et disons que la JSK a amélioré ses résultats en arrachant un match nul face à son adversaire, le MC El Bayadh dans une rencontre mi-figue, mi-raisin (0-0). La rencontre qui s'est déroulée avant-hier samedi a été très difficile pour les Canaris qui n'ont pas pu mettre en danger le périmètre adverse, cependant ils ont tout de même mis un petit bémol au cycle des mauvais résultats qui les poursuit depuis le début du championnat. Un petit point, c'est mieux que rien, après quatre défaites successives. Aussi, en attendant la prochaine rencontre attendue, ce dimanche 7 octobre, à Tizi Ouzou face au HB Chelghoum Laïd, les Canaris restent avant- derniers avec un match non joué. Le match nul est relativement encourageant pour la suite de la compétition. À présent, le signe indien semble disparaître. Les Canaris doivent confirmer face à Chelghoum Laïd, en arrachant les trois points de la victoire d'autant plus que la rencontre se jouera devant les supporters au stade du 1er- Novembre de Tizi Ouzou. Des supporters qui, faut-il le dire, s'impatientent de voir leur équipe s'éloigner de cette place peu reluisante pour un club d'une si grande notoriété. La JSK était partie pour jouer le titre, mais pour l'instant il faut d'abord quitter la dernière place. Le chemin vers l'objectif est loin mais l'espoir est grand de voir enfin les Canaris retrouver leur vrai statut. Ce long chemin est en fait la mission de coach Amrani qui, doucement mais sûrement, apporte de l'oxygène au club. Depuis son arrivée, l'équipe n'a pas enregistré de défaite avec une victoire et un match nul en deux rencontres jouées sous sa houlette. Abdelkader Amrani n'a pas effectué de grands changements dans l'effectif mais a plutôt commencé à remettre de l'ordre dans les schémas tactiques et les positions des joueurs. Pour le reste, ce sont toujours les mêmes éléments qui animent les trois compartiments. Toutefois, les prochaines journées apporteront sans nul doute des nouveautés car le coach donnera la chance à d'autres joueurs pour montrer leurs capacités et leurs qualités. Les prochaines journées seront décisives pour le club qui devra impérativement sortir de la zone rouge. Et, pour atteindre cet objectif, il faudra nécessairement des victoires à l'intérieur comme à l'extérieur des bases. Le club a tout de même fait l'essentiel dans la compétition africaine malgré les difficultés. Les Canaris ont très bien réagi au match aller face au club sénégalais de Casa Sport. Avec une large victoire par trois buts à rien, les camarades de Boukhenchouche abordent la prochaine rencontre avec confiance. Amrani a son plan pour passer ce deuxième test africain et on finira bien par le connaître lors des prochaines séances d'entraînement. Un plan qui repose sur les meilleurs joueurs qui devront sans nul doute être les mêmes à former l'effectif officiel à la quête du titre.