Championnat d'Afrique de handball (U18)

Défaite de l'Algérie face à l'Égypte (43-19)

La sélection masculine algérienne de handball des moins de 18 ans (U18) s'est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 19 à 43, (mi-temps: 10-21), en match comptant pour la 1ère journée du groupe B du championnat d'Afrique des nations de la catégorie, disputé mardi à Kigali (Rwanda). En match d'ouverture de la compétition, disputé mardi matin, l'Ouganda a battu la Libye (35-28) pour le compte du groupe A, qui regroupe également le Mali et le Burundi. Huit pays scindés en deux groupes de quatre équipes prennent part à cette compétition africaine. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues le 4 septembre, tandis que la finale et le match de classement auront lieu le 6 septembre.

Tournoi W60 Collonge-Bellerive

Ibbou intègre le Tableau final

L'Algérienne Inès Ibbou a intégré le Tableau final du tournoi de tennis «Collonge-Bellerive», qui se déroule du 29 août au 4 septembre en Suisse, en battant l'Indienne Sowjanya Bavisetti (2-1), en match comptant pour le deuxième tour du tableau des qualifications, disputé mardi. L'Algérienne de 23 ans, classée 566e mondiale à la WTA et tête de série N10 dans ce tableau des qualifications, était pourtant moins favorite que Bavisetti, 530e mondiale et tête de série N5. Celle-ci avait d'ailleurs commencé par remporter le premier set (6-3), avant de subir un retour tonitruant de l'Algérienne, ayant réussi à remporter les deux sets suivants: 6-4, 10-3, elle qui au premier tour, disputé la veille, avait éliminé la Suissesse Kristina Milenkovic, sur le score de 6-4, 7-5. Dans le Tableau double, l'Algérienne a décidé de faire équipe avec l'Allemande Jasmin Jebway. Pour leur premier match, elles seront opposées à un tandem germano-suisse, composé d'Anna Klasen et Kamila Kashaeva. Dotée d'un prize-money de 60 000 USD, la compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment, la Coréenne Sujeong Jang: 121e mondiale et tête de série numéro un. Il faudra compter également avec la Française Clara Burel (128e mondiale) et la Russe Elina Avanesyan (129e mondiale).