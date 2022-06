Déterminés. Les athlètes algériens inscrits dans les différentes disciplines des Jeux méditerranéens continuent à faire preuve de leurs prouesses aboutissant dans plus d'une épreuve à des consécrations les honorant, honorant le pays les ayant formés et le public les soutenant infailliblement. La deuxième journée de ce championnat méditerranéen a été en or. Elle a été clôturée en apothéose par l'enfant terrible d'El Harrach, le lutteur, spécialiste dans la lutte gréco-romaine, Sid Azara Bachir (87 kg) qui n'a pas laissé les présents aux Palais des expositions de M'dina J'dida sur leur soif en remportant la médaille d'or. Champion d'Afrique en titre et médaillé d'argent aux JM 2018 de Tarragone (Espagne), il a offert la première médaille d'or historique pour la lutte algérienne, en dominant l'Italien Mirco Minguzzi (5-0), après une terrible résistance terrible manifestée par ce dernier alors que Sid Azara a, d'entrée, annoncé la couleur en se lançant dans l'attaque, marquant des points l'un après l'autre jusqu'à dominer la partie. Ses coéquipiers, Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg) se sont taillé les médailles d'argent à l'issue d'une compétition serrée. «C'est une énorme joie d'être sacré champion méditerranéen ici en Algérie et devant notre public. J'offre cette médaille historique au peuple algérien et pour tous ceux qui m'ont aidé à atteindre cet objectif très important dans ma carrière d'athlète», a déclaré le champion. Ouakali, champion d'Afrique en titre, a perdu son combat devant un ténor de la lutte gréco-romaine, le Serbe Victor Nemes (9-0), Champion du monde de la catégorie. «J'aurais aimé décrocher cette médaille d'or méditerranéenne, mais je dirais que c'était très difficile devant un énorme champion de la lutte gréco-romaine», a-t-il affirmé. Ghaiou, champion d'Afrique en titre, s'est contenté également de la médaille d'argent, en perdant dans les dernières secondes devant le Turc Murat Furat (7-6), champion d'Europe 2022. «Je suis tout de même très content d'avoir remporté cette médaille d'argent», a-t-il souligné, ajoutant qu'«il faut savoir que je viens juste de revenir après des mois d'absence». La sélection algérienne des luttes associées prend part au rendez-vous méditerranéen d'Oran avec un effectif composé de 16 athlètes dans les trois styles (gréco-romaine, libre et lutte féminine), sous la conduite des entraîneurs Mazouz Bendjeda et Messaoud Zeghdane. Pas moins de 142 athlètes représentant 20 nations sont présents au tournoi méditerranéen de la lutte associée.