Pour le compte de la 37e et avant- dernière journée de la Ligue 1 française, le Stade Brestois se déplaçait sur la pelouse du Stade Louis II pour affronter l'équipe locale de l'AS Monaco. Si Haris Belkebla a débuté sur le banc des remplaçants, l'autre Algérien des pirates, Youcef Belaïli, était lui titulaire. Les hommes de Michel Der Zakarian ont très bien entamé ce match, à l'image d'un virevoltant Youcef Belaïli sur l'aile gauche de leur attaque. En effet, le natif de la ville d'El Bahia a montré de très belles choses lors de ce match avec un but à la clé. Alors qu'on jouait la 23', il file sur le côté gauche en contre-attaque, il entre dans la surface et réalise un numéro au milieu de quatre défenseurs en crochetant gauche-droite, pour enfin tromper de près Nübel. La défense monégasque n'a pas été très exemplaire sur ce but de Belaïli. Peu agressive et à l'arrêt, elle a laissé au champion d'Afrique 2019 le temps d'exprimer tout son talent. Il est à noter que l'attaquant des Verts a cédé sa place à la 77'. Les Brestois sont repartis avec une nette défaite (2-4).