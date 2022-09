C'est désormais officiel. Abdelkader Amrani est le nouvel entraîneur de la JS Kabylie. L'ex- entraîneur du MC Oran vient ainsi succéder à l'entraîneur belge José Riga limogé pour mauvais résultats. Riga n'a ainsi pas survécu plus de trois journées. Aussi, Amrani, connu comme étant l'homme qui a sillonné toute l'Algérie à la tête de nombreux clubs, hérite d'une mission à la limite de l'impossible, à moins que la direction du club et les supporters acceptent de s'inscrire dans sa perspective de moyen et long termes. Sa mission urgente, selon la direction de la JSK, est de préparer les Canaris à la prochaine rencontre, dans quelques jours, face au club sénégalais de Casa Sport comptant pour la seconde manche du tour préliminaire de la Ligue des Champions. La première manche a été favorable aux Sénégalais qui ont remporté une petite victoire, mais tout de même un avantage considérable sur les Canaris qui devront arracher une victoire à Sétif où ils accueilleront leur hôte, dimanche prochain. En fait, Amrani, qui a accepté le deal, devrait s'attendre à tous les scénarios. Il hérite d'un effectif déstructuré et sans aucune homogénéité. Les résultats obtenus depuis le début du championnat en sont une preuve irréfutable. Coach Amrani est ainsi dans l'obligation de faire mieux que son prédécesseur Riga qui a payé son furtif passage à la JSK par une véritable entorse à sa notoriété. Une image de grand technicien entaché déjà pour la première fois en Tunisie au sein du Club Africain qui l'a limogé pour mauvais résultats. Riga aura, visiblement, raté son passage dans le football africain après s'être forgé une image de faiseur de clubs sur le continent européen. Et, c'est vraisemblablement le sort qui attendrait Amrani si les Canaris ne venaient pas à renouer avec les victoires. Un pari risqué mais rendu possible grâce à son talent. Amrani devra donc préparer une équipe au fond du gouffre pour une victoire obligatoire face au Casa Sport. Un véritable défi au vu des prestations affichées par ses joueurs. Des prestations médiocres pour tous ceux qui ont vu le penalty lamentablement raté par Boukhanchouche outre les défaites successives dans les trois premières journées du Championnat national de ligue 1 Mobilis. Abdelkader Amrani s'engage dans un défi difficile en effet, car les supporters s'impatientent et s'inquiètent au plus haut niveau. La JSK n'a jamais connu quatre défaites successives toutes compétitions confondues. Cette inquiétude des supporters impacte la direction qui est sous pression et donc contrainte à réagir rapidement. La situation met par conséquent une charge terrible sur les joueurs qui trouvent beaucoup de mal à s'en sortir enchaînant défaite après défaite. C'est un véritable trou noir duquel Amrani devra sortir ses joueurs en les libérant de la pression et à leur redonner confiance en eux-mêmes. Ce qui représente un défi et paradoxalement la clé de la réussite.