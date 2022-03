Le Mouloudia d'Alger et l'Olympique de Médéa ont été les seules formations à s'imposer hors de leur base respective, en matchs disputés samedi après midi pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1 qui se poursuivait, hier, au moment où on mettait sous presse, avec le déroulement des matchs JS Kabylie - NA Hussein Dey et ASO Chlef - ES Sétif. Ainsi, le MC Alger s'est emparé de la 2e place au classement de la Ligue 1, en ramenant une précieuse victoire (2-0) de son déplacement chez la lanterne-rouge, le WA Tlemcen.

Les Vert et Rouge ont souffert en 1ère mi-temps où ils n'ont pu ouvrir la marque en dépit de leur domination.

Et il fallait attendre la 68e minute de jeu pour qu'enfin Esso réussisse à ouvrir la marque, avant que Frioui ne double la mise sur penalty à la 87e minute de jeu. Et c'est grâce à cette importante victoire que le MC Alger se propulse directement à la 2e place, avec 36 points, alors que le Widad reste bon dernier, avec désormais 5longueurs de retard sur le RC Relizane (avant-dernier).

De son côté, l'USM Alger a été tenue en échec (0-0), au stade Omar Hamadi, ce qui relègue les Rouge et Noir à la 4e place avec 34 points, alors que la JS Saoura pointe juste derrière avec le même nombre de points, mais avec 2 matchs en moins.

L'autre fait marquant dans cette 20e journée, est cette belle victoire à l'extérieur de l'Olympique de Médéa, qui a dominé le MC Oran (0-1), grâce à un penalty de Gagaâ à la 21e minute de jeu, mettant ainsi fin à une série noire de 13 matchs sans victoire, dont 12 défaites consécutives. Grâce à cette victoire à Oran, l'OM quitte l'avant-dernière place au classement général, et rejoint provisoirement l'HB Chelghoum-Laïd et le NA Hussein Dey au 14e rang, avec 17 points, mais avec un match en plus, car ses deux rivaux n'ont joué que 19 rencontres.

Quoique, l'HBCL aurait pu s'extirper de la zone rouge dès cette 20e journée, s'il avait réussi à l'emporter contre le RC Arba. Mais finalement, et bien que réduit à 10 contre 11, ce dernier a réussi à lui imposer le nul à domicile (1-1). Ce nul permet au RCA de rester dans le milieu tableau (10e avec 25 pts), alors que le HBCL reste dans une position de relégable, en attendant de disputer son match en retard, qui lui permettra peut-être de sortir la tête hors de l'eau en cas de victoire. Autre match nul à l'extérieur, celui de l'US Biskra (1-1) lors de son déplacement chez le RC Relizane. Les Zibans étaient même les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à Lakhdari (15'), mais malheureusement pour eux, et à force d'insister, le RCR a réussi à arracher l'égalisation, grâce à Si-Ammar (31').

Cette 20e journée se poursuivait, hier, au moment où on mettait sous presse avec le déroulement des matchs JS Kabylie - NA Hussein Dey et ASO Chlef - ES Sétif, avant de se clôturer, aujourd'hui, avec le déroulement des deux dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir: NC Magra - CS Constantine et le derby algérois, entre le CR Belouizdad et le Paradou AC.

R.S.