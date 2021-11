Dimanche prochain, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se réunira en session ordinaire. Cette fois-ci, ce conclave ne sera pas présidé par Charaf-Eddine Amara. En effet, le président de la FAF se trouve actuellement en Egypte, afin de prendre part aux travaux de l'AGEX de la Confédération africaine de football, avant de rallier Doha (Qatar) pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe des nations. Et puisqu'il est accompagné dans ces deux voyages par son premier vice-président, Yacine Benhamza, c'est Mohamed Maouche qui présidera les travaux de ce bureau. L'ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN a été désigné, faut-il le rappeler, en tant que 2e vice-président en lieu et place de Amar Bahloul. La décision de Amara de confier cette mission à Maouche n'a pas été du goût des membres du BF, qui estiment que ce dernier n'est pas en mesure de le faire, pour diverses raisons. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir à Amara, lui demandant de revenir à Alger après l'AGEX de la CAF, tenir le BF avant de partir au Qatar, d'autant plus que la cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe est prévue, mardi prochain. Un appel auquel Amara n'a pas donné suite, estimant que la décision est prise, en vertu de ce qui est mentionné dans les statuts de l'instance fédérale.