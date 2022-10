Mercredi soir contre Copenhague, Riyad Mahrez a sans doute livré sa meilleure prestation de la saison avec Manchester City. Les Citizens se sont imposés largement face au club danois (5-0), et continuent leur parcours sans-faute en Ligue des Champions, avec un troisième succès en autant de rencontres. L'Algérien s'est montré très actif sur son couloir droit Il a tout d'abord inscrit un but sur penalty (55e), et délivré une passe décisive pour Alvarez en fin de match (76e). Remplaçant lors des 4 dernières rencontres de Premier League avec City, l'ancien joueur de Leicester n'a plus été titulaire en championnat depuis le 31 août dernier face à Nottingham. Plus surprenant encore, Mahrez n'a toujours pas été décisif en Angleterre cette saison, et se contente pour le moment de bouts de matchs. Barré par la concurrence importante en attaque chez les Citizens, l'international algérien n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Pep Guardiola. Les arrivées de Julian Alvarez et Erling Haaland, cet été, ont restreint les places disponibles en attaque. En effet, le coach espagnol dispose d'un secteur offensif conséquent (Grealish, Foden, Mahrez, Bernardo Silva, Alvarez, Haaland), ce qui explique en partie le temps de jeu réduit de l'Algérien pour le moment. Après le match face à Copenhague, l'ailier des Fennecs a été interrogé sur sa situation actuelle à Manchester City. Arrivé chez les Citizens lors du mercato estival de 2018, Riyad Mahrez disputait son 200e match avec les Skyblues mercredi soir. «Je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps mais je me sens mieux et je reviens à mon vrai niveau. 200 matchs c'est beaucoup pour être honnête, c'est bien. J'espère encore en jouer 200 supplémentaires, et continuer de marquer, faire des passes décisives, et gagner des titres avec cette équipe. C'est pour ces raisons que nous jouons et je suis très heureux de faire partie de cette équipe.» Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec City, Riyad Mahrez (31 ans) souhaite rester chez les Citizens pour le moment. Reste à savoir si le club anglais lui proposera prochainement une prolongation de contrat. Par ailleurs, la 66e édition du Ballon d'or qui récompense le meilleur joueur de la saison 2021-2022 aura lieu le 17 octobre prochain et beaucoup de sources dévoilent déjà des fuites, lesquelles émergent sur les réseaux sociaux. Une liste est en effet déjà apparue et on y retrouve l'international algérien Riyad Mahrez à une très bonne place. Le Fennec, qui avait a signé 24 buts ainsi que 9 passes décisives en 47 rencontres la saison dernière, était, pour rappel, le meilleur buteur des siens lors de l'exercice précédent. L'international algérien est installé à une très belle 22e place. Si le Cityzen aura perdu 2 places par rapport à sa position l'année dernière (20e), il est mieux loti que de grandes vedettes à l'image de Darwin Núñez (Uruguay/ Liverpool), Fabinho (Brésil / Liverpool), Luis Díaz (Colombie / Liverpool), Rafael Leão (Portugal / AC Milan), Joshua Kimmich (Allemagne / Bayern Munich), ou encore Antonio Rüdiger (Allemange / Real Madrid), Sébastien Haller (Côte d'Ivoire / Borussia Dortmund), Mike Maignan (France / AC Milan).

R. S.