Deux internationaux algériens seulement figurent dans les listes des joueurs nominés pour des prix de l'année de la Confédération africaine de football (CAF). Il s'agit de Riyad Mahrez (Manchester City) et Riad Benayada (ES Sétif). Par contre, on notera, à titre d'exemple que pour les nominés pour les CAF Awards 2022 du joueur de l'année, on retrouve pas moins de 5 joueurs sénégalais, 4 Marocains et autant d'Égyptiens. L'ES Sétif, demi-finaliste de la Ligue des Champions de la CAF est nominée pour le Club de l'année (hommes). Par contre, en parcourant la liste des nominés pour les coachs des sélections et des clubs, on ne trouve nulle part un nominé algérien. D'ailleurs, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on ne voit nulle part le nom du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, dont le record des matchs sans défaite est toujours en cours et dont les compétences sont connues et surtout reconnues par le monde entier y compris la Fédération internationale de football (FIFA), mais point dans les listes de la Confédération africaine de football (CAF). De là, à estimer qu'il y a bel et bien un parti pris dans les choix ou carrément du «régionalisme» ou encore de l'écartement systématique par qui de droit pour tout ce qui est algérien. On ne sait pas sur quels critères dans les détails les «électeurs» se sont basés pour ces choix des nominés pour le titre de joueur interclub de l'année, publiée jeudi par l'instance africaine sur son site officiel. À titre d'exemple, et pour ne parler que de l'encadrement, on remarque des noms de coachs qui ont même été remerciés par leurs sélections respectives, mais qui sont bien nominés. Par contre, le coach Belmadi, très sollicité même par des clubs et des sélections à l'étranger est absent chez les «siens», les «Africains»!... On remarque donc que le sélectionneur national Djamel Belmadi qui reste sur deux échecs avec les Verts, une élimination précoce lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022 au Cameroun et une défaite amère face au Cameroun aux barrages du Mondial 2022, ne figure pas dans la liste des nominés pour le titre de l'entraîneur de l'année. Il y a lieu de noter également que dans ces premières listes de la CAF, les nominés dévoilés concernant principalement les catégories masculines, à savoir Joueur de l'année, Joueur interclubs de l'année, Jeune joueur de l'année, Équipe nationale de l'année et Club de l'année. Les nominées pour les catégories féminines seront annoncées en temps opportun, précise la CAF. Bien que selon la CAF, un panel composé d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes a décidé de la liste dans différentes catégories, en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022. Ce panel a-t-il bien analysé ses choix pour qu'un des meilleurs techniciens africains, l'Algérien Belmadi, ne soit même pas dans la liste? Ce qui montre, une fois de plus, que l'absence de l'Algérie dans les différentes commissions «importantes» de la CAF, depuis Raouraoua et Mecherara, pèse beaucoup dans ce genre de «nominations» à des prix continentaux de la CAF. Et la CAF précise d'ailleurs que les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs. Enfin, à rappeler que les CAF Awards 2022 se tiendront le 21 juillet prochain à Rabat avant la finale de la compétition féminine phare de l'Afrique, la coupe d'Afrique des nations féminine Maroc-2022 prévue du 2 au 23 juillet 2022. L'événement coïncide également avec l'anniversaire des deux ans du lancement de la stratégie de la CAF pour le football féminin.