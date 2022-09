La sélection algérienne de football des joueurs locaux (A'), drivée par le coach Madjid Bougherra, vient de clôturer son stage qui s'est déroulé en deux étapes: la première à Constantine et la seconde à Oran, et qui a été ponctué par deux matchs amicaux face au Nigeria puis au Soudan. Les Verts préparent le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN), prévu en Algérie en janvier prochain. Pour ce stage de septembre, Bougherra a convoqué 26 joueurs, avec les deux rencontres. La première d'application et à huis clos contre le Nigeria (2-2), s'est déroulée le 23 septembre 2022 au stade chahid Hamlaoui de Constantine, alors que la seconde a été disputée face au Soudan (2-0), le 29 de ce même mois au stade Miloud Hadefi d'Oran. À propos du huis clos lors du deuxième match, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) a fait savoir que la programmation sans public de cette rencontre était notifiée dans le programme du stage envoyé à la DJS avant l'arrivée des Verts dans la capitale de l'Ouest où ils ont débarqué mardi passé pour jouer leur match face au Nigeria. Pour Bougherra, la liste des joueurs qui seront concernés par le CHAN, «s'est dessinée à 70%». «J'ai une idée générale du groupe qui sera appelé à représenter l'Algérie lors du CHAN. La liste est en train de se réduire de plus en plus, mais elle reste ouverte à d'autres joueurs qui pourraient émerger du lot, d'autant plus qu'on est en train de suivre de près les rencontres du Championnat national», a déclaré Bougherra en conférence de presse jeudi soir. À propos de la rencontre face au Soudan, le driver national s'est dit «déçu» par la prestation de ses capés devant un adversaire modeste. Il a notamment déploré «beaucoup de déchets» dans leur jeu, et un manque terrible de réalisme devant les bois adverses. Des lacunes qu'il a imputées à un excès de confiance et un manque de concentration face à un adversaire de moindre calibre que la sélection du Nigeria (A) face à laquelle l'Équipe nationale des locaux a rendu une meilleure copie, quelques jours auparavant, dans un match amical tenu à Constantine et soldé par un nul (2-2), selon le technicien algérien.

Bougherra doit, donc, tirer les conclusions de ces deux matchs amicaux pour corriger les erreurs des joueurs et surtout relancer le secteur offensif pour assurer de bonnes prestations lors du CHAN. Cela met plus de pression sur les joueurs appelés à sortir à chaque fois leur grand jeu du début jusqu'à la fin de la compétition pour remporter ce trophée continental bien convoité.

L'ancien capitaine emblématique des Verts a mis en garde ses protégés contre la répétition des mêmes erreurs, et ce, à l'approche du rendez-vous continental «qu'il faudra disputer avec 200% de nos moyens avec comme objectif de soulever le trophée». Concernant le programme de préparation de l'Équipe nationale en prévision du CHAN, le driver des Verts a émis le souhait de programmer un stage pour chacun des trois prochains mois qui précèdent l'avènement continental: «Nous tablons sur la programmation de trois autres regroupements lors des trois prochains mois, avec deux matchs amicaux pour chaque stage, de préférence contre des sélections A», a-t-il souhaité. Avouant rencontrer des problèmes pour dénicher des buteurs racés au sein des clubs locaux, Bougherra s'est dit, en outre, confiant quant à la capacité de ses joueurs d'élever leur niveau d'ici au mois de janvier prochain, réitérant son ambition d'aborder la compétition africaine «avec l'objectif de la remporter». «Pour ce faire, il faudra être en possession de tous nos moyens à tous les niveaux. J'insiste aussi sur l'état d'esprit qui sera déterminant dans ce genre de rendez-vous», a-t-il souligné. À propos du tirage au sort du CHAN, programmé samedi à Alger, Bougherra a signalé qu'il n'avait pas de préférence concernant les adversaires qu'il va affronter lors du premier tour, poursuivant que ses capés et lui vont jouer chacune de leurs rencontres «comme étant une finale».