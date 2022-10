L'Équipe nationale de football des 20 ans (U20), a fait match nul lundi face à son homologue tunisienne 4-4 (mi-temps: 1-3), en match disputé au stade de Suez, comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2023. Il s'agit du deuxième match nul pour les Verts dans ce tournoi, après celui face à la Libye (1-1) lors de la journée inaugurale.

Les Algériens comptent une défaite concédée vendredi face au Maroc (2-0). Que de regrets pour notre sélection des U20 qui a raté l'occasion de décrocher son billet qualificatif pour la CAN TotalEnergies - Égypte 2023 à l'issue de ce tournoi UNAF.

Pourtant, cette équipe a montré de la qualité et affichait de grandes ambitions avant cette épreuve qui s'est déroulée au Caire. Cependant, sa première sortie ratée contre la Libye (1 à 1) avec une égalisation dans le temps additionnel, a désorienté les coéquipiers de Titraoui qui se sont fait piégés lors de la deuxième journée face aux Lionceaux de l'Atlas (0 à 2).

Face à la Tunisie qui, elle aspirait à une qualification, les poulains de Mohamed Lacette n'avaient rien à perdre sauf de terminer honorablement et en respectant l'éthique sportive. Menés à la marque en première période (0 à 3), après un début de match catastrophique, les Algériens se sont ressaisis après la pause, réussissant même à niveler la marque dans le temps additionnel.

En effet, dès la 20' les Algériens se voient surpris par une réalisation tunisienne dont l'attaquant a profité du mauvais placement de la défense pour loger le cuir au fond des filets de l'infortuné DjemaI. La défense va se montrer très perméable à deux reprises donnant l'occasion aux Tunisiens d'ajouter un 2e puis un 3e but. Au retour des vestiaires Lacette réajuste son équipe, ce qui a permis à Aït Amer de réduire le score.

Les Algériens n'auront pas le temps de savourer ce but qu'une quatrième réalisation tunisienne intervient à la 67'. Dans un sursaut d'orgueil, la sélection algérienne réussira dans une remontada dans les dernières minutes à inscrire trois buts, alors que le 5e but tant espéré des Verts n'interviendra jamais.

Dans l'autre match de cette ultime journée disputé à la même heure, le Maroc a été surpris par la Libye (0-1), un résultat qui permet aux Tunisiens de terminer leaders et ainsi valider leur ticket pour la CAN-2023. Au classement final, l'Algérie ferme la marche avec deux points, derrière le Maroc (4 pts), la Libye

(4 pts), et la Tunisie (5 pts). Les choix de l'entraîneur durant ce tournoi ont été des plus contestés par les spécialistes.

Le sélectionneur national Mohamed Lacette devrait quitter son poste au terme de ce tournoi, lui qui a échoué à qualifier les Verts pour la prochaine CAN-2023, dont la phase finale aura lieu en Égypte.