La sélection algérienne de tennis de table participera aux 25es championnats d'Afrique seniors (messieurs et dames), qui ont débuté, hier, à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avec l'objectif d'«égaler ou faire mieux que les trois médailles de bronze» remportées, lors de la dernière édition disputée au Cameroun en 2021, a assuré l'entraîneur en chef de l'équipe Mustapha Belahcen. «Nous sommes prêts pour ces championnats d'Afrique que l'Algérie abrite pour la 1ère fois dans cette catégorie. Nos pongistes qui poursuivent leur préparation à Zéralda (Alger) avec un dernier stage pré-compétitif axé sur l'aspect psychologique et la concentration avant le début du tournoi, auront pour mission d»égaler ou faire mieux que les trois médailles de bronze décrochées lors de la précédente édition», a déclaré Belhacen à l'APS. Afin d'atteindre cet objectif, le staff technique national a sélectionné 20 pongistes, dont 10 filles, qui rivaliseront avec plus d'une centaine de pongistes issus de 28 pays africains, dont les meilleurs occupent le haut du classement ITTF (Fédération internationale). «Les athlètes sélectionnés pour ces joutes dont trois évoluent dans des clubs en France, restent les meilleurs Algériens du moment, avec l'expérience requise pour disputer ce genre de tournoi. Les 20 retenus vont jouer tous les simples (individuels), tandis que par équipes, on engagera 5 garçons et filles et en double mixte on participera avec quatre doublettes. Et dans chaque épreuve, on garde des chances de faire de bonnes performances, il faut seulement que nos pongistes croient en leurs chances de pouvoir aller le plus loin possible dans leurs épreuves», a assuré Mustapha Belahcen. Outre l'Algérie, cette compétition qualificative aux Mondiaux prévus en Afrique du Sud, enregistre la participation de 27 pays à savoir la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Libye, la RD Congo, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Togo, le Sénégal, les Seychelles, Madagascar, la Mauritanie, Maurice, l'Éthiopie, Lesotho, Djibouti, le Gabon, le Ghana, le Congo, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola, le Bénin et le Botswana. Lors de la précédente édition des championnats d'Afrique au Cameroun, la sélection algérienne avait remporté trois médailles de bronze, grâce à Sami Kherouf-Larbi Bouriah et Mohamed Sofiane Boudjadja (par équipes), double mixte (Sami kherouf /Lynda Loghraibi) et double messieurs (Boudjadja-Kherouf).