Dans les moments fast, les joueurs de la sélection nationale algérienne de football avaient habitué leurs supporters à gagner leurs matchs les doigts dans le nez. Et c'est ce qui avait expliqué l'attachement qu'avaient ces supporters pour leur équipe et surtout pour le sélectionneur Djamel Belmadi. Seulement, et compte tenu des prestations des Verts lors des dernières rencontres, on commence à s'apercevoir que cet attachement a pris une autre tournure. La majorité commence à s'interroger sur la suite à donner à ce qu'il se passe avec sa sélection. Les choix des joueurs retenus pour chaque stage et les dispositifs tactiques adoptés par le driver algérien appellent des questions à la pelle. Comme lors de la rencontre de mercredi dernier au stade d'Oran face au Mali, soldé sur un score de parité 1 à 1. Les Algériens ont fourni l'une de leurs plus mauvaises prestations devant quelque 16 000 spectateurs dans les gradins, et des millions qui suivaient cette partie derrière leurs écrans. L'équipe malienne était mieux organisée sur le rectangle vert et avait la possibilité de l'emporter, face à un adversaire qui semblait dépassé par les faits. Et il faut dire que cette baisse de forme ne date pas de cette rencontre, puisque la sonnette d'alarme avait été tirée il y a plusieurs mois de cela. Après l'élimination au premier tour de la CAN au Cameroun et la non- qualification pour la phase finale du Mondial du Qatar, plusieurs voix se sont jointes pour indiquer qu'il y a des réglages qui s'imposent, mais aussi et surtout des changements au sein de l'effectif. Seulement, le premier responsable technique de cette sélection ne l'entendait pas de cette oreille. Il n'en faisait qu'à sa tête même si ses choix s'avéraient infructueux. À la lecture de la dernière liste retenue pour le stage actuel, certains choix restaient incompréhensibles, puisque des joueurs parmi les retenus affichent une forme qui ne leur permet en aucun cas de prétendre apporter le plus escompté. Faut-il critiquer ces joueurs? Absolument pas, puisque ce ne sont pas eux qui ont choisi d'être sur cette liste, mais bien le sélectionneur. Et ce dernier, quand les questions lui sont posées dans ce sens, il n'arrive pas à apporter les explications convaincantes, en rapportant des arguments qui ne tiennent pas la route. Pis encore, il met son grain de sel, en essayant d'intimider les journalistes en leur donnant des «leçons de journalisme». Quand les questions le dérangent, Belmadi a cette manie de tourner la question contre celui qui la pose et c'est d'ailleurs cela qui a créé cette mésentente entre les deux parties, se répercutant souvent sur la tenue des conférences de presse. Mais il faut dire que le sélectionneur national ne risque pas de s'en sortir de cette guerre contre les journalistes. Son travail consiste, en réalité, à trouver les solutions sur le terrain afin de régler les choses et permettre à ce que son équipe se remette sur les rails. Que va apporter ce rappel à chaque occasion? Absolument rien, sauf le fait de ne pas rectifier le tir en prévision des prochaines échéances. Le pire est, donc, à craindre.