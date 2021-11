Après avoir assuré sa qualification à la phase des barrages de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar, la sélection algérienne de football et son staff technique se focalisent, désormais, sur la prochaine échéance qui attend Mahrez et ses coéquipiers, à savoir la coupe d'Afrique 2021, reportée à 2022 au Cameroun. Lors de sa dernière conférence de presse, Djamel Belmadi a affiché son ambition pour la CAN, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février prochains: «La CAN est une grosse compétition internationale. On veut garder notre titre, même si ça ne sera pas évident. Tout le monde nous attend, mais on veut garder notre titre, c'est sûr. Tout le monde nous attend au tournant et si nous voulons conserver notre titre, nous penserons aussi, bien évidemment, aux barrages du Mondial 2022 en mars prochain.» Ainsi, pour le moment la priorité est à la préparation de cette CAN où les Verts ont été versés dans le groupe E en compagnie de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et Sierra Leone. Et pour bien préparer cette échéance très importante où l'Algérie doit défendre son titre acquis en 2019 au Caire, Bemadi a programmé un stage pré-compétitif à Doha (Qatar). Le choix de Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie. Les Verts avaient disputé deux tests amicaux avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Ainsi, et aux dernières nouvelles, les Verts vont effectuer leur deuxième étape préparatoire dans la capitale qatarie, avec au menu un ou deux matchs amicaux, contre des sélections africaines, qui restent à désigner. Et pour mieux comprendre, il est utile de noter que la première étape sera entamée durant la troisième semaine du mois de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Cette étape concerne d'abord les joueurs qui évoluent dans les championnats européens, dont la trêve hivernale est prévue à partir du 20 décembre. L'effectif des champions d'Afrique, appelés à prendre part à la CAN-2021, sera au grand complet à partir du 27 décembre prochain. Des joueurs à l'image de Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Youcef Atal (OGC Nice), ou encore Haris Belkebla (Stade brestois), devraient constituer le premier contingent à rejoindre Sidi Moussa. Par contre les deux joueurs évoluant en Premier league anglaise: Riyad Mahrez (Manchester City) et Saïd Benrahma (West Ham), devront se libérer de leurs clubs respectifs un peu plus tard, puisque le championnat se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2022, avec au menu le «Boxing Day». A rappeler que l'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. Ainsi, la sélection algérienne entamera la défense de son titre, le mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).