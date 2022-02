Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) est toujours dans l'attente d'être fixée sur la date et le lieu de la rencontre des matchs de barrage de la Coupe du monde 2022, prévu en mars prochain face au Cameroun, le manager général des Verts, Djahid-Abdeloueheb Zefizef, était, hier, à Yaoundé, au Cameroun pour justement fixer cette date, afin de pouvoir prendre les dispositions qu'il faudrait pour le séjour des Verts.

Mais juste après ces discussions avec les responsables camerounais, Zefizez se rendra directement à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale pour préparer le prochain stage des Verts prévu à partir du 20 mars prochain. Sur ce sujet, justement, il est important de rappeler que le sélectionneur des Verts avait annoncé qu'il espère trouver l'opportunité de disputer un match amical juste avant les deux confrontations face au Cameroun. Et on avait alors cité plusieurs sélections comme probables sparring-partner des Verts pour une joute amicale. On avait évoqué les pays limitrophes du Cameroun, à savoir le Nigeria, la Guinée équatoriale ou le Gabon. Et aux dernières nouvelles, on évoque avec insistance la Guinée équatoriale pour ce match dans la mesure où son football ressemble à celui des Camerounais avec des individualités, une bonne complémentarité entre ses lignes et surtout son jeu physique.

Et c'est la raison pour laquelle, Djahid Zefizef se déplacera dans la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, en vue de préparer cette joute amicale très importante. Car le sélectionneur des Verts, voudrait effectuer une revue de son effectif durant ce premier stage et ainsi bien préparer la double confrontation face au Cameroun, pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar. Zefizef devrait choisir l'hôtel Sipopo pour la résidence des Verts pour ce stage, dans la mesure où c'est dans cette infrastructure hôtelière que l'Équipe nationale a résidé en 2015 en marge de la coupe d'Afrique sous le règne de l'entraîneur français Christian Gourcuff. Le Sofitel Malabo Sipopo le Golf est un hôtel 5 étoiles de 200 chambres et suites. Doté de nombreux équipements et services, l'hôtel répond à toutes les attentes: piscine, salle de fitness, plage privée, 3 restaurants, parcours de golf, ainsi que 5 salles de réunion et de conférence. L'hôtel est situé aux abords de la capitale. Il est tout proche des plages de l'île de Bioko. À 25 minutes en voiture du centre-ville. Et enfin il y a une navette gratuite vers l'aéroport de Malabo, à 30 minutes. À noter que les Verts rejoindront la Guinée équatoriale directement à partir de Paris sans se déplacer en Algérie.

Et de la Guinée équatoriale, la sélection nationale rejoindra le Cameroun 24 heures avant le match aller contre cette même sélection, qui devrait avoir lieu le 25 mars prochain.

Pour le moment donc, Belmadi et son staff suivent l'évolution de tous les joueurs concernés par cette double confrontation avec leurs clubs respectifs, afin de choisir ceux qui sont les plus en forme pour effectuer ces deux déplacements à Malabo puis à Yaoundé.