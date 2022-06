La sélection algérienne de football tentera, aujourd'hui, de remporter son deuxième match consécutif, face à son homologue tanzanienne, au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salam, à partir de 17h, pour le compte de la deuxième journée des qualifications du groupe «F» de la coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Côte d'Ivoire. La sélection algérienne s'est bien préparée pour ce match à Dar es Salem depuis lundi. D'ailleurs, la grande satisfaction dans le camp algérien est le fait que le staff technique pourrait compter sur l'ensemble des joueurs présents, y compris Hichem Boudaoui, qui souffrait d'une blessure, contractée à la veille du match face à l'Ouganda.

Les Verts se sont bien préparés pour ce match depuis dimanche au Centre technique de Sidi Moussa, avant de rejoindre Dar es Salaam, lundi. Sur le plan de l'effectif, Belmadi ne devrait, certainement pas, effectuer beaucoup de changements, pour ne point déstabiliser l'équipe. D'ailleurs, juste avant le départ vers Dar es Salaam, il a déclaré: «Nous avons axé notre travail sur la récupération, un volet très important dans ce genre de rencontres.

Tous les joueurs sont aptes et seront présents pour cette 2e rencontre à Dar es Salaam y compris Hichem Boudaoui qui souffrait d'une blessure, contractée à la veille du match face à l'Ouganda.» Et justement, sur le cas de Boudaoui, Belmadi a reconnu: «Nous avons fait les examens nécessaires, mais je ne sais pas s'il peut jouer contre la Tanzanie, ce serait peut-être trop juste.» Avant d'ajouter: «À part Hicham, tout le monde est apte.» Et c'est justement de bon augure pour que le coach puisse effectuer les changements nécessaires en cas de besoin. Avec un effectif dont les 2/3 sont expérimentés et connaissent bien les terrains de l'Afrique et le jeu dur des Africains surtout lorsqu'ils évoluent chez eux, devant leur public, il y a lieu d'être bien optimiste pour un bon résultat aujourd'hui. Les joueurs algériens savent parfaitement qu'une deuxième victoire consécutive, surtout à l'extérieur, est non seulement très bonne, mais elle permet à l'Algérie de confirmer sa position de leader de ce groupe «F».

Dans le poste de gardien de but, le coach pourrait bien refaire confiance à Zeghba, mais, il pourrait, toutefois, faire confiance au «Doyen» et surtout, tout aussi expérimenté, Raïs M'bolhi, surtout à l'extérieur du pays. D'ailleurs, Belmadi a saisi l'occasion lors de sa dernière conférence de presse pour inviter le jeune gardien de but Mandrea à patienter pour une éventuelle titularisation.

La logique voudrait que le coach national fasse confiance à une équipe qui gagne et surtout en préservant la complémentarité et l'esprit collectif avec des joueurs ayant l'habitude de jouer ensemble et surtout que les responsables tanzaniens misent beaucoup sur l'apport de leur public pour mettre la pression sur les Algériens et pourquoi pas sur l'arbitre de la rencontre lui-même.

L'un des points forts de cette sélection tanzanienne est son attaquant Mbwana Samata.

Cet attaquant racé de Fenerbahçe a même disputé 5 matchs contre les Verts depuis 2011, et marqué deux buts contre le gardien Raïs M'bolhi. La méfiance est de mise.