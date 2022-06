Le stage de la sélection algérienne, qui a débuté lundi au Centre technique de Sidi Moussa avec 22 joueurs, se poursuit avec l'arrivée, au fur et à mesure des joueurs pour se compléter, hier, en début de soirée, avec l'arrivée des joueurs évoluant en Arabie saoudite, Bendebka et Zeghba auxquels s'est joint Bennacer, qui, après sa victoire en championnat d'Italie est allé à La Mecque. Le dernier des joueurs à rejoindre les Verts est en réalité le nouveau convoqué, le gardien de but Abderrahmane Medjadel. En l'absence de Zeghba et Mandrea, le portier du Paradou AC s'est entraîné avec M'bolhi. Ainsi, Belmadi et son staff n'ont pu avoir l'ensemble des joueurs qu'hier en début de soirée pour une séance d'entraînement à partir de 18h. Avant l'arrivée des retardataires, Belmadi avait programmé une marche à midi, puis une séance vidéo, une demi-heure plus tard. Par la suite, une séance de gym et strapping était aussi au menu des Verts à partir de 17h30. Les Verts sont donc concentrés sur leurs deux prochains matchs, à commencer par celui face à l'Ouganda, prévu samedi prochain au stade du 5-Juillet. D'ailleurs, pas plus tard que mardi, le coach national s'est déplacé au stade en question pour superviser l'état du terrain avant de montrer sa satisfaction. Belmadi compte saisir l'occasion pour que les nouveaux joueurs puissent se familiariser avec cette pelouse du stade du 5-Juillet avant de disputer le premier match contre l'Ouganda pour le compte des éliminatoires de la CAN-2023 prévue en Côte d'Ivoire. Pour leur deuxième journée de stage, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, les Verts ont eu droit à un biquotidien avec dans la matinée une séance de gym sous la conduite de Rémi Salim Lancou, durant laquelle les joueurs ont été répartis en trois groupes. Ils ont été soumis à une série d'exercices (gainage, étirements, musculation...) avant la séance d'entraînement en fin d'après-midi (18h00). Côté effectif, hormis le gardien Anthony Mandréa donc du (SCO Angers, France), attendu hier, tous les autres joueurs étaient au rendez-vous, notamment Mustapha Zeghba (Damac FC, Arabie saoudite), Sofiane Bendebka (Al Fateh SC, Arabie saoudite) et Ismaël Bennacer (AC Milan, Italie) qui ont rejoint le groupe mardi. La séance d'entraînement a débuté à 18h avec le rituel échauffement en jonglerie suivi de quelques ateliers techniques, où l'on note des gammes dédiées à l'appui-soutien-remise-dédoublement. À 18h50, les coéquipiers du nouveau venu Billel Brahimi sont passés à la vitesse supérieure avec des oppositions à trois équipes (chasubles orange, violet et vert) bien rythmées. À 19h15, le coach national, Djamel Belmadi, donne le coup d'envoi d'un match sur les deux tiers du terrain opposant deux équipes (chasubles verts contre ceux en chasubles gris). Ce qui lui a permis d'observer de tout près tous les joueurs, non sans avoir mis en place d'ores et déjà son plan tactique en prévision de la rencontre contre l'Ouganda, ce samedi au stade du 5-Juillet pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies - Côte d'Ivoire 2023. La séance a pris fin à 20h00, avec une série de tirs au but pour quelques éléments, en l'occurrence Bensebaïni, Mandi, Omrani, Bennacer et Belaïli. Et ce serait presque la même chose, aujourd'hui, avec quelques aspects technico-tactiques que Belmadi pourrait bien programmer pour assurer la bonne cohésion et la complémentarité entre les joueurs.