La première sortie de l'Équipe nationale A', réservée aux joueurs locaux, dans le tournoi à quatre, préparatif au CHAN-2023, n'a pas été convaincante. En dépit de la victoire sur la plus petite des marges face au Niger, les coéquipiers du buteur Abderrahmane Meziane n'ont pas convaincu. De par les avis unanimes, et du coach Madjid Bougherra lui-même, il n'y avait que la victoire à retenir.

Le responsable technique des Verts avait indiqué que le plus important est de gagner et se maintenir sur la dynamique des bons résultats pour une équipe qui ne s'est inclinée qu'une seule fois, face à la Nouvelle Zélande (1-2) à Dubai, depuis qu'elle a été relancée.

Dans le cadre de la seconde journée de ce tournoi et sur le même stade du 5-Juillet, les Algériens affronteront le coleader, la RD Congo, qui s'était disposé du Sénégal (2-1). Il s'agira, donc, d'une lutte pour la première place du groupe face à un adversaire qui avait montré de belles dispositions lors de son premier match au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Les Verts cherchent, donc, une victoire avec l'art et la manière, ce soir à partir de 20h30, afin, surtout, de chasser le doute qui commence à s'installer chez les supporters.

Ceux-ci appréhendent une sortie ratée de leur équipe lors du tournoi continental qu'abritera le pays en janvier prochain.

Mais Bougherra, et malgré les critiques, reste optimiste. Il avait justifié la piètre prestation face au Niger par le fait d'avoir aligné une équipe inédite, lui qui cherche à voir à l'oeuvre l'ensemble des éléments convoqués, et ensuite réduire le groupe lors du prochain stage de septembre, où les choses sérieuses vont commencer en vue du CHAN-2022. L'ancien capitaine de

l'Équipe nationale retient la victoire seulement, qui permet aux siens de préserver la dynamique, d'autant que depuis sa prise de fonctions, son équipe ne s'est inclinée qu'une seule fois, face à la Nouvelle Zélande (1-2) à Dubai. Bougherra, qui insiste à dire qu'il y a du potentiel dans son équipe, reconnaît qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser. Aujourd'hui, donc, il est fort probable qu'il aligne une autre équipe, différente de celle du premier match, afin de donner la chance à tous les joueurs de prétendre figurer sur sa liste finale lors du CHAN, lui qui affirme, chaque fois que l'occasion lui est présentée, que les portes de l'EN restent ouvertes à tout le monde.

Outre le résultat et la prestation, Bougherra espère voir cette rencontre se dérouler devant une assistance massive dans les gradins, contrairement à la première sortie. Ce jour-là, seulement 25 tickets avaient été vendus sur la plate-forme mise en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cela va-t-il changer ce soir? C'est que les Verts espèrent.