Dix sélections sont encore en lice pour obtenir l'un des cinq tickets attribués au continent pour la Coupe du monde au Qatar prévue en fin d'année. Elles s'affronteront fin mars pour les cinq billets dédiés au football africain. À l'issue de ce tirage au sort, l'Algérie a hérité du Cameroun. Le match aller aura lieu à Yaoundé avant la manche retour en Algérie. Il s'agira de la 8e confrontation officielle entre les deux sélections. Lors des précédentes confrontations, l'EN algérienne n'a jamais battu son homologue camerounaise, le Cameroun l'a emporté à cinq reprises, alors que deux confrontations se sont soldées par un score de parité. Au total les Verts ont marqué 6 buts (Soudani, Zafour, Tasfaout, Dziri, Madjer, Maroc) et en ont encaissé 11. En tout, les deux formations se sont croisées 9 fois, en prenant en compte les 2 matchs amicaux terminés par une victoire de l'Algérie (4-0 au tournoi de Libreville en 1995) et un nul (0-0, victoire de l'Algérie aux tirs au but 6-5 au tournoi de Dakar en 1991). Le dernier face-à-face remonte à octobre 2017, pour le compte des qualifications au Mondial-2018 en Russie. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1-1) au match aller disputé à Blida, alors que les Lions indomptables l'avaient emporté au match retour (2-0). Commentant cette confrontation, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara s'est montré confiant et serein: «On savait qu'on allait hériter d'un gros morceau. Le Cameroun n'est plus à présenter. C'est vrai que c'est un adversaire qui nous ne réussit pas, mais le football ne reconnaît pas les confrontations historiques. Ce sera une grosse double confrontation entre 2 équipes qui se connaissent bien.» Et d'ajouter: «Les deux sélections partiront à chances égales. L'Équipe nationale a encore tout pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde. En dépit de notre élimination au 1er tour de la CAN-2021, la sélection reste aussi forte, et plus que jamais déterminée à figurer parmi les cinq qualifiées du continent.». Appelé à évoquer les autres rencontres de ces barrages, Amara a estimé qu'elles seront ouvertes et équilibrées: «Les équipes se valent. Ce sont les 10 meilleures équipes en Afrique. Nous allons assister à des empoignades de très haut niveau. L'ensemble des cinq affiches seront âprement disputées. Chaque équipe va chercher à valider son billet pour le Mondial. Celui qui jouera la seconde manche à domicile ne sera pas forcément avantagé, il faudra bien négocier les deux matchs.» Le premier responsable de la FAF affirme qu'il va falloir vite tourner la page, et se relever dès le mois de mars, un mois qui s'annonce décisif pour les Verts.