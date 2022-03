On y notera également que 11 joueurs qui étaient présents en janvier dernier à la coupe d'Afrique des nations au Cameroun ne font pas partie du dernier groupe convoqué par le sélectionneur des Verts.

De ces «surprises» on citera, d'abord la convocation de Youcef Laouafi et, l'attaquant d'Al Wakrah (Qatar Super league) Mohamed Benyettou. Par contre, on remarquera l'absence dans cette liste de l'attaquant Baghdad Bounedjah. D'une part, on relèvera aussi que le sélectionneur des Verts, a rappelé Ahmed Touba (RKC Waalwijk), l'ex- joueur du Sheffield United, Adlène Guedioura (Burton Albion), il y a aussi Ishak Belfodil (attaquant de Herta Berlin-Allemagne) qui retrouve le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers en sélection nationale.

Non retenu depuis la CAN 2019, à la suite d'une blessure aux ligaments croisés, aujourd'hui, Belfodil est rappelé et doit donc bien montrer qu'il mérite ce «rappel», surtout qu'il s'agit d'un objectif primordial: la qualification à la Coupe du monde dont la phase finale est prévue à la fin de l'année en cours au Qatar.

Ceci dit, il faut aussi noter que dans la liste d'hier que Belmadi a dévoilé, on remarque aussi le retour de Hichem Boudaoui.

D'autre part, le coach des Verts a aussi fait appel à un nouveau joueur, à savoir le jeune latéral gauche Youcef Laouafi (26 ans). Ce dernier a signé en faveur de l'équipe tunisienne de l'Etoile Sportive du Sahel en août dernier, après la fin de son contrat avec l'ES Sétif. Depuis, l'international A' s'est si bien illustré avec son nouveau club tunisien qu'il a attiré l'attention du coach Djamel Belmadi.

De plus, Belmadi a également fait appel au jeune Ahmed Touba (23 ans) du RKC Waalwijk et ancien international U21 chez les Diables rouges qui avait finalement opté pour l'Équipe nationale. Quant à la non- convocation de l'attaquant Baghdad Bounedjah, il y a lieu de noter que le joueur du club qatari d'Al Sadd traverse, ces derniers jours, une période très difficile. Le joueur qui n'a pas souvent été utilisé, ces derniers temps, termine à la 4e place du classement des meilleurs buteurs avec 13 réalisations et 5 passes décisives. Donc Bounedjah fait partie des 11 joueurs que Belmadi n'a pas appelé, cette fois-ci. Ce sont: Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi, Amoura, Boulaya, Ounas, Zorgane, Belkebla, Chetti, Halaïmia, Benrahma et Tougaï. Et là, il y a lieu de tenter une explication, à savoir que le coach des Verts a toujours précisé qu'il ne convoquerait que les joueurs qui seront aussi prêts sur le plan physique que technique. À rappeler que la sélection algérienne rentrera en stage, demain, avant de rejoindre la Guinée équatoriale et enfin Douala pour jouer le match aller contre le Cameroun le 25 du mois en cours. Le match retour est prévu le 29 mars en cours au stade Tchaker de Blida.

Enfin à noter que Belmadi donnera une conférence de presse, aujourd'hui, à 11 heures au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).



Joueurs convoqués

Gardiens:

Raïs M'bolhi, Alexandre Oukidja, Mustapha Zeghba.

Défenseurs:

Ramy Bensebaïni, Djamel Benlamri, Youcef Atal, Aïssa Mandi, Abdelkader Bedrane, Mehdi Tahrat, Mohamed Houcine Benayada, Ahmed Touba, Youcef Laouafi.

Milieux:

Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki, Sofiane Feghouli, Sofiane Bendebka, Hicham Boudaoui, Adlene Guedioura.

Attaquants:

Mohamed Benyettou, Islam Slimani, Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Ishak Belfodil, Rachid Ghezzal.