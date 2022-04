Le Comité d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (COJM) a arrêté définitivement la liste des sites sportifs appelés à accueillir les épreuves des 24 disciplines programmées lors de cette manifestation, prévue l'été prochain à Oran, a-t-on appris de cette instance. A cet effet, le stade de football de 40000 places, relevant du nouveau complexe sportif d'Oran, bâti dans la commune de Bir El Djir, abritera le tournoi du sport le plus populaire. Des rencontres de ce tournoi auront également lieu au stade Ahmed-Zabana, ainsi que les nouveaux stades de Mers El Hadjadj (5400 places) et de Sig (wilaya de Mascara) dont la capacité d'accueil est de 20000 places. La finale du tournoi, dédié aux sélections nationales de la catégorie des moins de 18 ans, se jouera au stade Ahmed-Zabana, selon les organisateurs. Les épreuves d'athlétisme, l'une des compétitions les plus importantes des JM, se dérouleront au nouveau stade de 40000 places, doté d'une piste d'athlétisme moderne. Concernant la salle omnisports de 6000 places relevant du même complexe, elle a été retenue pour accueillir le tournoi de handball (messieurs) ainsi que les épreuves de gymnastique. Le tournoi de handball (dames), lui, est programmé au niveau des salles omnisports d'Arzew et d'Aïn El Turck. Quant au palais des sports Hammou-Boutlélis, sis au quartier de M'dina J'dida (commune d'Oran), et qui a bénéficié d'importants travaux de rénovation, il accueillera une partie des rencontres du tournoi de volley-ball. L'autre partie aura lieu au niveau de la salle omnisports de Sidi El Bachir (Bir El Djir). S'agissant de la nouvelle discipline programmée pour la première fois dans les JM, à savoir, le basket-ball 3×3, ses matchs sont domiciliés à l'esplanade du jardin public Sidi M'hamed, non loin du boulevard de l'Armée de Libération nationale (ex-Front de mer). Les épreuves du water-polo ont été programmées au niveau de la piscine olympique du quartier de M'dina J'dida, qui a fait peau neuve, ainsi que celle du nouveau complexe sportif de Sig. La finale de cette discipline se jouera toutefois au niveau du centre nautique du nouveau complexe sportif de Bir El Djir, souligne-t-on de même source. Évoquant le centre nautique, ce dernier, composé de 3 piscines, dont 2 olympiques et une 3e semi-olympique, abritera les épreuves de la natation, une autre discipline phare des JM.Le tournoi de badminton aura pour théâtre la salle omnisports d'Oued Tlélat, alors que le mini-complexe sportif la Lofa (Es-senia) accueillera les épreuves de pétanque sur les terrains réalisés pour la circonstance. Le champ de tir, en cours de réhabilitation à Bir El Djir, abritera les épreuves de tir sportif. Les compétitions de voile auront lieu au complexe touristique les Andalouses, tandis que celles de tennis au Club Khalil-Habib au quartier Essalem (commune d'Oran). Le centre équestre Antar-Ibn Cheddad à Es-senia sera ouvert pour les épreuves de ce sport, alors que la course sur route de cyclisme aura comme circuit Oran-Aïn Témouchent et la course contre la montre se déroulera au niveau du cinquième périphérique. Les organisateurs ont décidé, en outre, de retenir deux pôles pour domicilier les épreuves des disciplines restantes, à savoir le Centre des conventions Mohamed-Benahmed, au niveau du quartier Akid-Lotfi et le Palais des expositions de M'dina J'dida. Le premier site regroupera les épreuves de judo, karaté-do, taekwondo et escrime, et le second celles de boxe, lutte associée et haltérophilie. En outre, d'autres sites sportifs seront mis à la disposition des athlètes, dont le nombre avoisinera les 4.000, pour effectuer leurs séances d'entraînement pendant les JM programmés du 25 juin au 6 juillet 2022.