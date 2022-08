L'USM Alger accueillera ses adversaires lors de la saison 2022-2023 au stade chahid Omar-Benrabah de Dar El-Beïda (Alger) en présence du public, a annoncé, jeudi dernier, le club algérois pensionnaire de la Ligue 1 de football. «L'USMA remercie les autorités locales de Dar El-Beïda pour les facilités accordées afin d'accueillir ses adversaires au stade chahid Omar-Benrabah de Dar El-Beïda (Alger) en présence du public», indique un communiqué de l'USMA publié sur la page Facebook officielle du club.«Le retour au stade Omar-Hamadi se fera à la fin des travaux», ajoute le communiqué. En prévision de la nouvelle saison, les Rouge et Noir ont effectué un stage de préparation en Tunisie du 9 au 18 août, ponctué par trois matchs amicaux, respectivement, face au club ivoirien FootAfrica Inter (8-0) et les formations tunisiennes du Club africain (3-0) et l'AS Marsa (3-1).Lors de la 1ère journée du championnat d'Algérie de football, Ligue 1, prévue les 26 et 27 août, l'USMA accueillera le nouveau promu le MC El-Bayadh. Engagée en coupe de la Confédération, l'USM Alger, exemptée du tour préliminaire au même titre que l'autre représentant algérien dans cette compétition la JS Saoura, sera opposée au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre Milo FC (Guinée) et ASCK FC (Togo). La première manche se jouera entre les 7 et 9 octobre, alors que le match retour est programmé entre les 14 et 16 du même mois.