Dans la perspective de la double confrontation entre l'Algérie et le Cameroun en matchs barrages de la Coupe du monde 2022, alors que le plan de travail a été préparé il y a longtemps, le staff technique de la sélection algérienne de football, drivée par Djamel Belmadi, n'attend plus que les joueurs convoqués dont l'arrivée est prévue avant lundi, pour entamer un mini stage au Centre Technique national de Sidi Moussa, avant le départ vers la Guinée Equatoriale.

Ainsi donc et pour être plus précis, l'ensemble des joueurs et staffs de la sélection nationale s'envoleront de Paris vers Malado en Guinée Equatoriale lundi matin pour un court stage de 4 jours.

Sur place, à Malabo, les joueurs effectueront les derniers réglages de leur préparation pour le match aller contre le Cameroun prévu au stade Japoma de Douala le 25 mars en cours.

Et justement, Belmadi a choisi la veille du match pour rejoindre Douala afin d'éviter toute pression sur les joueurs.

Ce qui fait qu'il effectuera la dernière séance sur la pelouse du stade Jopama, jeudi, durant une heure, comme le stipule la réglementation de la CAF.

Et dès la fin de ce premier match, soit dans la soirée du 25 mars prochain, les Verts rejoindront Alger, directement, pour préparer le match retour décisif prévu le 19 du mois en cours à partir de 20h30, au stade Tchaker de Blida.

Pour le moment, les joueurs concernés par ses deux rencontres, ont commencé à rejoindre le Centre technique de Sidi Moussa, dès hier, vendredi et ce, en fonction de la fin des matchs avec leurs clubs respectifs.

Ainsi, à titre d'exemple, des joueurs «cadres» de la sélection tels Bendebka (Al Fateh, Arabeie Saoudtie), les gardiens de but M'bolhi et Zeghba (Al Ittifak, également Arabie Saoudite) et Benrahma (West-Ham) devrait être les premiers à rejoindre le Centre technique de sidi Moussa, puisqu'ils ont joué leurs matchs avec leurs clubs respectifs, hier, vendredi.

Par contre, Feghouli (Galatasaray) n'a pu disputer le match de son équipe pour cause de blessure. Et ce serait donc au staff médial des Verts et à Belmaid de trancher sur sa présence dans cette double confrontation ou pas.

Quant aux autres sélectionnés par Belmadi, ils rejoindront le lieu du stage à Sidi Moussa, au fur et à mesure. Et ce n'est que lundi prochain que Belmadi et son staff entameront avec les joueurs, la préparation proprement dite de cette double confrontation contre le Cameroun dans la perspective d'arracher l'un des cinq billets africains, pour la prochaine coupe du monde prévue à la fin de l'année en cours au Qatar, lieu de résidence du coach national, Djamel Belmadi.

En tous les cas, et en attendant l'annonce officiel des 23 joueurs de Belmadi, il y a des noms qui ne peuvent qu'être présents dans cette double confrontation contre le Cameroun, non seulement, parcequ'ils sont en forme actuellement avec leurs, clubs respectifs, mais surtout, parcequ'ils ont cette expérience des matchs à enjeux et surtout avec leur participation à la dernière CAN qui s'est déroulée, justement sur la pelouse de ce stade Jopama de Douala où ils vont revenir pour y rencontre les Lions Indomptables.

Il s'agit des attaquants racés, Islam Slimani, auteur d'un retour réussi au Sporting Lisbonne, Mohamed Benyettou et ses 27 apparitions avec les verts et ses 17 réalisations et ses 5 passes décisives cette saison.

Et en particulier, l'inamovible feu follet, Baghdad Bounedjah dont des rumeurs ont circulé prétendant l'intention du sélectionneur national, Djamel Belmadi, de se passer de ses services pour le Cameroun, suite à son manque d'efficacité, le club qatari d'Al Sadd. Mais, il se trouve que Bounedjah a bel et bien reçu sa convocation et sera bel et bien présent face au Camerounais.