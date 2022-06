À la beauté du boulevard de l'ALN (ex- Front de mer) et la place du 1er Novembre 1954 (ex- place d'Armes), s'ajoute cet éclat sportif enjolivé par les infrastructures sportives flambant neuves. Relevant de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran, toutes ces structures sportives sont fin prêtes pour accueillir 16 disciplines des 24 inscrites au programme de la 19e édition. «En tout et pour tout, les installations sportives relevant de notre instance accueilleront quelque 16 disciplines sportives. Il reste à lever quelques réserves techniques formulées par les Fédérations nationales concernées ainsi que les délégués techniques de Fédérations internationales. Cela ne devra pas prendre plus de 72 heures», a indiqué le DJS d'Oran, Yacine Siefi.

Il a ajouté que «toutes les installations sportives relevant de la DJS ont fait l'objet de profondes opérations de réhabilitation depuis près de deux ans». Il s'agit notamment du Palais des sports Hammou-Boutlélis, de la piscine olympique de M'dina J'dida et du club de tennis Habib-Khelil de Haï Salam (ex- Saint Hubert). Yacine Siefi a mis en exergue «la qualité des travaux réalisés pour la circonstance, assurant qu'«ils ont permis aux sites sportifs en question de disposer désormais des normes exigées par les Fédérations internationales pour accueillir des compétitions de haut niveau».

Le Centre de tir sportif, situé dans la commune de Bir El Djir et non loin du nouveau complexe sportif d'Oran, a, selon le DJS, été le dernier parmi les infrastructures sportives à avoir été réceptionné. «Certes, il y avait un petit retard dans les travaux de modernisation de ce site, mais ce retard a été rattrapé. Cet équipement sportif est devenu un véritable bijou puisqu'il n'a rien à envier aux sites mondiaux dédiés au tir sportif et ses trois spécialités», a-t-il expliqué, ajoutant que «l'opération de son équipement par le matériel nécessaire se poursuit de manière satisfaisante par le Comité d'organisation des JM, en charge de cette mission».

En plus des installations sportives relevant de la DJS, les JM d'Oran se tiendront au niveau du nouveau complexe sportif d'El-Bahia. Ce dernier comporte un stade de football de 40000 places, un centre nautique de trois piscines dont deux olympiques, une salle omnisports de 6000 places extensibles à 7200 et un stade d'athlétisme de 4200 places.