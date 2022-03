Alors que le sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi est attendu ce week-end à Alger pour préparer le match aller des Verts contre les Camerounais prévu le 25 mars en cours, une délégation de la Fédération algérienne de football (FAF) se déplacera, jeudi prochain, à Malabo pour préparer le séjour de la sélection algérienne en Guinée équatoriale.

Le match aller du barrage qualificatif au Mondial-2022 de Qatar, est prévu le 25 mars au stade Japoma de Douala à partir de 18h00 (algériennes). Et avant cette rencontre, l'Équipe nationale sera en stage dès le 21 mars en cours en Guinée équatoriale pour se préparer à cette première manche contre les Camerounais. Et dans cette optique, le manager général des Verts, Djahid Zefizef, s'est déplacé le 9 février dernier pour préparer le volet logistique de ce stage. Sur place, il s'est d'abord rendu à la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, où il a organisé le séjour des Verts avant d'inspecter le lieu de préparation de la sélection algérienne. Les Fennecs effectueront donc ce stage de quatre jours à Malabo, avant de rallier Yaoundé, la veille pour ce premier match contre le Cameroun. Ainsi donc, le même responsable, c'est-à-dire, le manager général des Verts, Zefizef sera à la tête de cette délégation pour la 2e fois pour accueillir les Verts dans de très bonnes dispositions.

D'ailleurs le coach Djamel Belmadi a beaucoup insisté sur l'organisation de cet ultime stage des Verts à Malabo pour que les joueurs puissent se familiariser avec le climat et l'environnement qui est identique à celui du Cameroun. En effet, le choix de la capitale équato-guinéene est purement stratégique, puisque la ville se trouve à 1 heure d'avion de la capitale camerounaise et présente les mêmes caractéristiques géographiques. Rien n'est donc laissé au hasard par Djamel Belmadi qui veut préparer ses joueurs dans des conditions similaires à celles de Yaoundé, afin de les mettre en situation avant de donner la réplique aux Lions indomptables, une première fois chez eux à Douala avant de les accueillir au stade Tchaker de Blida le 29 du mois en cours à partir de 20h00.

Cela se passe au moment où les fans des Verts attendent avec impatience la liste des joueurs devant participer à la double confrontation face aux Camerounais à Douala.

Aux dernières nouvelles, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi est attendu, ce vendredi, ou au plus tard samedi à Alger. Le sélectionneur des Verts devra donc se réunir avec son staff au Centre technique de Sidi Moussa pour suivre l'évolution des joueurs dans leurs clubs respectifs avant de choisir les 23 éléments devant défendre les couleurs nationales lors de la double confrontation face aux Camerounais. Et dans cet ordre d'idées, Belmadi qui avait envoyé une liste élargie de 38 joueurs à la Fédération algérienne de football devra donc la réduire à 23.

Du côté du Cameroun, aux dernières nouvelles, et à moins de deux semaines de ce match «aller Cameroun-Algérie, on avait parlé d'une probable domiciliation à Yaoundé puis Olembé, mais finalement, la FIFA a officialisé le programme des matchs de barrages de la Coupe du monde 2022 en confirmant que cette rencontre aller Cameroun-Algérie sera joué au stade de Japoma et non pas au stade d'Olembé le 25 mars.

Ainsi et selon le site spécialiséAfricafootunited.com., précise sur le sujet que le stade de Jopama sera remise à neuf: «Ces travaux de réfection touchent aussi bien la pelouse que la piste d'athlétisme», indique t-on, avant d'ajouter que l'on assiste en même temps à l'installation de nouvelles plaques publicitaires aux alentours de la pelouse, de même qu'au réaménagement des espaces VIP (tribunes salons, toilettes...). Enfin, l'accès à l'infrastructure est fermé aux visiteurs extérieurs», peut-on lire.